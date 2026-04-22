В ФТС призвали «не переборщить» с закрытием статистики

Подход к закрытию данных должен быть системным, в этом вопросе важно «не переборщить». Об этом заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин, выступая на коллегии Росстата, передает корреспондент РБК.
По его словам, за последние четыре года накопилось значительное количество решений всех уровней — «от президента до различных межведомственных поручений в той или иной степени устанавливающих правила, кому что (из статистики, но во всяком случае из нашей статистики внешней торговли, которую мы ведем) предоставлять, кому не предоставлять, в каком объеме, в каком составе, в каком регламенте и так далее».
Таких решений накоплен достаточно большой объем, в целом они фрагментарны и «не очень вкладываются в какую-то систему», продолжил Ивин.
«Мы хотели бы все-таки, чтобы этот вопрос был уже более упорядочен, поскольку мы всегда исходим из того, что статистическая информация, в том числе та, которую мы обрабатываем и собираем, это основа для определенных федеральных органов исполнительной власти, выполнения ими возложенных на них функций. Это статистика необходима для анализа текущей ситуации, для выстраивания каких-то прогнозных предложений. И в этой связи мы всегда выступали за то, чтобы в данном вопросе, что называется, не переборщить», — пояснил он.
Участникам коллегии следует уже в этом году совместно с ФТС и Центробанком прийти к согласованным организационным и регламентным решениям о том, «что действительно является чувствительным и подлежит закрытию, а что все-таки можно опубличивать и уж во всяком случае не закрывать от наших коллег по федеральным органам исполнительной власти», сказал представитель службы.
С 2022 года на фоне введения санкций часть информации либо перестала публиковаться российскими органами регулярно, либо публикуется с задержкой и в агрегированном виде. К таковой относятся, например, показатели демографии (например, детальная смертность, миграция по регионам), отдельные данные о добыче нефти и газа, промышленном производстве по отраслям, региональная статистика по бюджету и экономике, данные по внешней торговле (детализация по товарам и странам стала более ограниченной). Публикация данных не обязательно была прекращена полностью: в ряде случаев ниже стала степень детализации.
В феврале 2023 года был принят закон, дающий правительству право приостанавливать публикацию официальной статистики. Оно обладает бессрочным полномочием ограничивать доступ к любым официальным данным, что закреплено в п. 10 ст. 5 закона «Об официальном статистическом учете».
Эксперты отмечали, что закрытие статистики усиливает экономическую неопределенность, усложняя анализ ситуации и прогнозирование. Это может привести к росту рисков для бизнеса и экономики в целом, отметили они.