Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке выявили восемь нелегальных арендодателей жилья

В городе прошел рейд по легализации аренды жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Владивостока прошел совместный рейд по легализации аренды жилья с участием специалистов городской администрации, сотрудников УМВД и представителей налоговой инспекции. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Инспекторы проверили несколько многоквартирных домов на проспекте 100-летия Владивостока и улице Кирова, где по жалобам жителей фиксировались факты нелегальной сдачи квартир.

По итогам проверки составлены протоколы в отношении восьми собственников, сдававших жилье без оформления договоров. Все выявленные арендодатели будут приглашены в налоговую инспекцию для декларирования доходов и регистрации в качестве самозанятых. В мэрии подчеркнули, что подобные рейды проводятся на регулярной основе, а адреса для проверок формируются на основе обращений граждан на телефон доверия.

В администрации напомнили, что легализация доходов от аренды позволяет снизить налоговую нагрузку.