Во Владивостоке выявили восемь нелегальных арендодателей жилья

По итогам проверки составлены протоколы в отношении восьми собственников, сдававших жилье без оформления договоров. Все выявленные арендодатели будут приглашены в налоговую инспекцию для декларирования доходов и регистрации в качестве самозанятых. В мэрии подчеркнули, что подобные рейды проводятся на регулярной основе, а адреса для проверок формируются на основе обращений граждан на телефон доверия.