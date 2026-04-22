Во Владивостоке выявили восемь нелегальных арендодателей жилья

В Советском районе Владивостока прошел совместный рейд по легализации аренды жилья с участием специалистов городской администрации, сотрудников УМВД и представителей налоговой инспекции. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Инспекторы проверили несколько многоквартирных домов на проспекте 100-летия Владивостока и улице Кирова, где по жалобам жителей фиксировались факты нелегальной сдачи квартир.
По итогам проверки составлены протоколы в отношении восьми собственников, сдававших жилье без оформления договоров. Все выявленные арендодатели будут приглашены в налоговую инспекцию для декларирования доходов и регистрации в качестве самозанятых. В мэрии подчеркнули, что подобные рейды проводятся на регулярной основе, а адреса для проверок формируются на основе обращений граждан на телефон доверия.
В администрации напомнили, что легализация доходов от аренды позволяет снизить налоговую нагрузку.