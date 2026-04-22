Костин оценил, во сколько обойдется ВТБ выполнение требований ЦБ

ВТБ необходимо ₽700 млрд капитала для выполнения требований Центробанка по Базельским надбавкам к достаточности капитала в 2027—2028 годах, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с крупнейшими клиентами банка. Его слова РБК передали три участника встречи.
Базельская надбавка представляет собой дополнительные требования к капиталу банков, сверх минимально необходимых, установленные для повышения финансовой устойчивости. Эти требования создают дополнительные запасы средств, позволяющие банкам покрывать убытки в периоды кризисов, не нарушая нормативы и не затрагивая средства вкладчиков.
Костин отметил, что, по его мнению, увеличение надбавок могло идти «более медленным темпом». «Вы знаете, моя позиция по этому достаточно негативная», — сказал он.
«Тем не менее рост требований по капиталу достаточно большой. Сегодня все-таки рынок капитала довольно сложный. У нас нет иностранных инвесторов, у нас есть, безусловно, большая конкуренция рынка капитала с рынком депозитов банковских», — сказал Костин.
В ходе этой встречи глава ВТБ также говорил, что банк в 2026 году может заработать свыше ₽600 млрд чистой прибыли и показать ROE не менее 20%.
