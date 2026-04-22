Костин оценил, во сколько обойдется ВТБ выполнение требований ЦБ

Глава ВТБ Андрей Костин критически отозвался об увеличении Базельских надбавок, поскольку, по его мнению, это могло происходить «в более медленном темпе».

Источник: РБК

ВТБ необходимо ₽700 млрд капитала для выполнения требований Центробанка по Базельским надбавкам к достаточности капитала в 2027—2028 годах, заявил глава банка Андрей Костин на встрече с крупнейшими клиентами банка. Его слова РБК передали три участника встречи.

Базельская надбавка представляет собой дополнительные требования к капиталу банков, сверх минимально необходимых, установленные для повышения финансовой устойчивости. Эти требования создают дополнительные запасы средств, позволяющие банкам покрывать убытки в периоды кризисов, не нарушая нормативы и не затрагивая средства вкладчиков.

Костин отметил, что, по его мнению, увеличение надбавок могло идти «более медленным темпом». «Вы знаете, моя позиция по этому достаточно негативная», — сказал он.

«Тем не менее рост требований по капиталу достаточно большой. Сегодня все-таки рынок капитала довольно сложный. У нас нет иностранных инвесторов, у нас есть, безусловно, большая конкуренция рынка капитала с рынком депозитов банковских», — сказал Костин.

В ходе этой встречи глава ВТБ также говорил, что банк в 2026 году может заработать свыше ₽600 млрд чистой прибыли и показать ROE не менее 20%.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

