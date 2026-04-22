Проект жилого дома на месте соснового бора в Светлогорске вновь прошёл экспертизу

В октябре 2024 года архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил комплекс из двух семиэтажных жилых домов на 362 квартиры на земельных участках с кадастровыми номерами 39:17:000000:164 и 39:17:000000:165. Один из домов рассчитан на 300 квартир, второй — на 62. В комплексе также планировали разместить детско-юношеский центр площадью 309 кв. м. Архитекторы, представлявшие проект на заседании градсовета, сообщали, что новый комплекс будет архитектурно дополнять уже существующий ЖК «Лесная сказка».