Bloomberg рассказал, кого в России может затронуть налог на сверхприбыль

Минфин России рассматривает возможность введения налога на сверхприбыль (windfall tax) для некоторых производителей сырьевых товаров и ряда банков, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников, потенциально решение может затронуть крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс» и «Норникель». Обе компании отказались комментировать информацию агентства.
Окончательное решение о введении налога на сверхприбыль еще не принято, подчеркивает Bloomberg. К детальному обсуждению вопроса российские власти, вероятно, приступят во второй половине года в рамках нового бюджетного цикла, говорят источники.
Источник РБК, близкий к финансово-экономическому блоку правительства, говорил в середине апреля, что на тот момент обсуждались варианты налога на некоторые компании, которые получили дополнительные доходы в таких сферах, как добыча золота, медно-никелевых руд, редкоземельных металлов. При этом рассматривался формат либо дополнительного налога на прибыль, либо НДПИ.
РБК направил запросы в Минфин, «Норильский никель» и «Полюс». В «Полюсе» отказались от комментариев.
Механизм windfall tax был зафиксирован в Налоговом кодексе в 2023 году. Ставка составляла 10% от суммы, на которую прибыль за 2021−2022 годы оказалась выше уровня 2018−2019 годов. Налог распространялся на компании, у которых сверхприбыль превышала 1 млрд руб., за исключением ряда отраслей, в том числе нефтегазовой. После окончания периода уплаты сбора Минфин сообщил, что всего в бюджет поступило 318,8 млрд руб.
Обсуждение вопроса о введении налога возобновилось в конце марта во время рассмотрения отчета Банка России в Госдуме. Тогда глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство готово обсуждать возобновление механизма, но этот вопрос должен стать предметом для отдельного анализа.
Bloomberg пишет, что такая мера необходима для пополнения федерального бюджета. О том, что налог на сверхприбыль может быть внедрен с этой целью, представители крупного российского бизнеса обсуждали с президентом Владимиром Путиным, рассказывал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Сам Шохин считает, что сейчас условий для введения windfall tax нет, но можно обсуждать «точечные решения» для отдельных видов деятельности.
Аналогичной точки зрения придерживается и глава ВТБ Андрей Костин. Он отмечал, что налог, если он и будет введен, не затронет всю промышленность. В отношении банков такую меру применять также не станут, потому что, как подчеркнул Костин, ни правительство, ни Банк России идею не поддерживают.
