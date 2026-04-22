В ЕС допустили «трудные месяцы, а может быть, и годы» из-за войны в Иране

ЕС предлагает план по смягчению последствий энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, пишет Bloomberg. Предлагаются такие меры, как оптимизация распределения авиационного топлива и снижение налогов на энергоносители.
Программа AccelerateEU, о которой Европейская комиссия объявила в среду, предоставляет государствам-членам инструменты для сдерживания роста цен на энергоносители и решения проблемы потенциального дефицита топлива, не ставя под угрозу климатические амбиции блока и не провоцируя разрушительную конкуренцию между странами, пишет издание.
Долгосрочной целью, как отмечает Bloomberg, является «электрифицировать» экономику, чтобы избавиться от зависимости и предотвратить будущие потрясения, связанные с ископаемым топливом.
Несмотря на то, что нынешняя ситуация не такая острая, как во время начала операции России на Украине, когда цены на газ сильно выросли, нынешний кризис может иметь более серьезные последствия с точки зрения влияния на мировую экономику, пишет издание. Правительства стран блока уже принимают меры, чтобы минимизировать влияние роста цен на граждан и бизнес, отмечает Bloomberg.
«Нас ждут очень трудные месяцы, а может быть, и годы, в зависимости, конечно, от того, как будут развиваться события на Ближнем Востоке. Кризис, вероятно, будет таким же серьезным, как кризисы 1973 и 2022 годов вместе взятые», — цитирует издание заявление комиссара ЕС по энергетике Дана Йоргенсена, сделанное им на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы очень хотим попытаться разработать политику, которая не только поможет нам справиться с нынешним ценовым кризисом, но и предотвратит настоящий кризис в сфере энергоснабжения в будущем», — цитирует Bloomberg Йоргенсена.
На сегодняшний день из-за войны в Иране расходы ЕС на ископаемое топливо увеличились на 24 миллиарда евро (28 миллиардов долларов), говорится в публикации. Там также отмечается, что уже в следующем месяце Еврокомиссия предложит меры по «оптимизации» распределения авиационного топлива между странами-членами, исполнительный орган ЕС также будет координировать заполнение газовых хранилищ в странах-членах в течение лета. Кроме того, в долгосрочной перспективе ЕС намерен удвоить усилия по «электрификации экономики», сообщает Bloomberg.
Перебои в мировых поставках нефти из-за войны в Иране привели к повышению стоимости авиаперелетов из Европы на дальние расстояния более чем на $100 в расчете на пассажира. Стоимость авиаперевозок выросла на фоне двукратного увеличения цен на авиационное топливо с конца февраля 2026 года.
Также, как сообщило FT, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса, Еврокомиссия будет поощрять удаленную работу. Следует добиваться того, чтобы предприятия обеспечивали сотрудникам хотя бы один день обязательной удаленной работы в неделю, считают в ЕК.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».