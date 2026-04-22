О правилах поведения у железной дороги еще раз напомнили волгоградцам

Профилактический рейд, в котором приняли участие сотрудники транспортной полиции и железнодорожники, состоялся в Волгоградской области на железнодорожной станции Филоново.
Организаторы с целью предотвращения несчастных случаев в зоне движения поездов напомнили пешеходам о необходимости соблюдать правила безопасности, находясь на объектах железнодорожного транспорта.
Волгоградцам, в частности, рассказали, что запрещено ходить по путям, перебираться через автосцепные устройства между вагонами и подниматься на их крыши. Участникам раздали тематические памятки и напомнили об ответственности за нарушение правил поведения на железной дороге.