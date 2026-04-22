Как в Казани собирали стартапы для инвестиций

Продавцы воздуха, носков с медью и снегокатов — это далеко не все стартапы, что были представлены на юбилейной ХХ всероссийской венчурной ярмарке в Казани. Почему инвесторов порой называют трусами и жадными? Как заработать денег на свой первый проект, если ты еще студент? И как инновации помогают дружбе регионов — в материале нашего корреспондента.
Борьба между хочется и можется.
Темой мероприятия в этом году стало «Технологическое лидерство — инвестиции в будущее». Важным событием для молодых проектов стало еще то, что кредиты на развитие из-за высокой ключевой ставки ЦБ очень дорогие. И свободные деньги инвесторов пришлись бы как нельзя кстати.
«Весь венчурный бизнес — это борьба между трусостью и жадностью. Очень страшно потерять деньги, и очень хочется их заработать», — разъяснил тонкости процесса помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Трусость зачастую побеждает, потому что заработать можно и по-другому, на менее рискованных инструментах. И действительно, эксперты отмечают, что инвесторов стало куда меньше и концентрируются они уже с крупными, что-то показавшими на рынке проектами. Причем происходит это не только в России.
Тем не менее в прошлом году ИВФ совместно с партнерами выделил на поддержку стартапов более 2 миллиардов рублей и профинансировал 37 проектов. Причем многие проекты до сих пор находятся в стадии обсуждения со спонсорами, поэтому венчурный форум — это игра в долгую. Сразу результат увидеть сложно. Но, по мнению министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, существует еще и другая, корневая, проблема. Предпринимательская культура внедряется в университеты непросто, профессорско-преподавательский состав «не всегда достаточно лояльно к этому относится. Особую боль вызывает “долина смерти”: ребята получают первый грант, у них появляется проект, “горят глаза”, а дальше либо разочарование, либо их перекупают», — отмечает министр. Он также заявил, что несмотря на сложности уже создается активное сообщество технологических предпринимателей — студентов, выпускников, молодых преподавателей и ученых. И, в принципе, достаточно было прогуляться по выставке форума, где были представлены различные проекты, чтобы в этом убедиться.
Камера быстрого слежения.
Артемий Мясоедов — студент 4 курса института Иннополиса, факультет «Прикладной искусственный интеллект». Год назад пришел к руководству своего вуза и показал свою идею. Она понравилась, и теперь в городе на главном въезде работает изобретение молодого человека.
— Мы занимаемся периферийным искусственным интеллектом, это новое направление, — отмечает студент. — Обычно нейросети запускают в «облаке» на больших серверах, а мы переносим все в «переносное поле», независимое от инфраструктуры. То есть в небольшую коробочку.
На основании собственной платформы ребята создали первое интеллектуальное решение. Это распознавание номеров для систем контроля и управления доступом (СКУД). А вообще эта платформа в дальнейшем поможет создавать продукты для промышленной и прочей видеоаналитики.
Главное отличие в том, что работает она в 10 раз быстрее и стоит в 3−4 раза меньше ближайших конкурентов. Это делает ее доступным для малого и среднего бизнеса.
— Если запускать нейросети на процессорах, это получается очень медленно, — объясняет Артемий Мясоедов. — Мы используем новый тип оборудования. Сложность состоит в том, что под него нужно разрабатывать свои собственные нейросети. Этим как раз мы и занимаемся.
Участие в венчурной выставке уже принесло свои плоды. Проектом заинтересовались несколько казанских парковок и компания, осуществляющая контроль за въездом на мусорные полигоны.
— У нас в Иннополисе приезжала машина-доставщик, — делится реальным опытом работы своих камер молодой предприниматель. — На посту просто сидел охранник, смотрел в камеры и открывал шлагбаум. Пока машину не добавили в базу данных, чтобы пропустить на территорию, водителю приходилось ждать от 3 до 5 минут. А после того, как установили нашу систему, машина может проехать сразу, без остановки. И если такой КПП обслуживает 100 машин в день и на каждую тратит по 5 минут, получается 500 минут, сэкономленных в сутки. Что не может быть не приятным для служб доставки и такси.
Мясоедов уверен, что за счет невысокой стоимости проекта им могут воспользоваться предприятия малого и среднего бизнеса. Те же отели, например. Клиент уже при бронировании может вбить номер своего автомобиля и проехать на территорию под шлагбаум, фактически не останавливаясь. Не нужно при этом звонить на ресепшн и ждать, когда же откроется проезд.
«Для развития стартапов существуют различные государственные программы, — отмечает студент. — Например, мы недавно подали заявку на программу “Студенческий стартап” и сейчас ждем результатов. По ней выделяется один миллион рублей на проверку идеи. А дальше можно развивать этот трек. Например, после студенческого стартапа можно заявиться на программу “Старт один”. Там выдают уже 5 миллионов рублей. И так по нарастающей. То есть ты участвуешь в одной программе и получаешь возможность после этого подавать заявку в другую».
Нехватка цифровизации.
Любопытно, что форум стал местом обмена компетенций не только между предпринимателями и инвесторами, но и укреплял связи регионов.
— У нас есть повестка на цифровизацию промышленного сектора, — признается Кира Ромина, замначальника управления АНО «Горький тех». — Здесь у нас стоит задача «поженить» наши нижегородские компании с нижегородскими предприятиями. Но мы прекрасно осознаем, что не хватает компетенций внутри региона с точки зрения цифровизации для полного комплекса услуг предприятиям, поэтому мы на казанском форуме пытаемся выстроить отношения с соседским регионом с целью успешной автоматизации как их предприятий нашими решениями, так и наших предприятий решениями Татарстана.
И тут же на соседнем стенде была представлена панорамная камера. Но, в отличие от продукции Яндекса или Гугла, это программное обеспечение позволяет создать цифровую модель города, а за счет работы нейросетей автоматически мониторить объекты инфраструктуры города.
— Это позволяет властям отслеживать те же исторические дома или состояние остановок и т.п., — говорит Евгений Коротков, операционный директор компании «Агентум». — Загрузка нейросетей требует больших мощностей, и нам бы не помешали деньги на дальнейшее развитие.
Белье с кофеином.
Если многие российские компании жаждали выйти на международный уровень, то были и те, кого привлекало стать резидентом казанского IT-парка. К примеру, Your Needs из ОАЭ, учитывая, что в Казани проводится множество международных проектов, представила свой продукт «Протокол» для координации визитов высокопоставленных гостей и делегаций. В закрытом контуре находится вся информация о визите — от приглашения до отъезда. Персональные данные гостя и все детали его визита консолидированы для организаторов. Без excel-таблиц, мессенджеров и, как следствие, без репутационных рисков. Организаторы того же форума отмечают удобство данного сервиса, и компания без проблем стала резидентом местного IT-парка.
От количества проектов глаза разбегались. К примеру, подмосковная компания «Кашалот» представила сервис проката… снегокатов. Хотя и выглядят их аппараты немного нелепо за счет того, что индивидуальными средствами мобильности можно пользоваться с малых лет, то и скачивать приложение и вносить свои данные не нужно. Отсканировал QR-код, заплатил картой — и пользуйся на здоровье. Это не про скорость, а скорее про зимнее удовольствие, когда на улице развлечений становится очень мало. За счет оригинальности продукта компания показала в прошлом году рост в 5 раз.
Екатеринбургская компания COPPLIFE в текстильные изделия внедряет различные микрокапсулы. Например, в носки добавляют наночастицы меди. Они убивают бактерии, избавляют от неприятного запаха пота, защищают от грибковых инфекций и ускоряют синтез коллагена.
Антицеллюлитное белье для женщин с молекулами кофеина обладает жиросжигающим эффектом. 3D вязка создает лимфодренажный микромассаж. Он помогает избавиться от «апельсиновой корки» — целлюлита.
Дороги для дронов.
Также на форуме презентовали приложение, которое формирует образ человека с точки зрения психологии восприятия и культурных кодов. То есть поможет подобрать одежду в зависимости от того мероприятия, куда вы собираетесь.
Выставка давно вышла за свои функции показа, что подтверждает и Иван Проскура, генеральный директор, основатель компании «Геопейджер» и проекта «Воздушные дороги»: «Во-первых, это уже далеко не выставка, а действительно образовательный форум, где можно получить интересную информацию и обменяться опытом. Во-вторых, найти партнеров, кто захочет внедрить твою технологию. Ну, а в-третьих, найти людей, кто в тебя поверит и вложит определенную часть средств».
Сама компания сейчас разрабатывает воздушные дороги для дронов по аналогии с автомобильными. Сегодня малые летательные аппараты не знают границ и летают где хотят. А «Геопейджер» мало того что обозначает дорожные рамки, так еще помогает приватизировать эти воздушные пути. Среди клиентов уже есть одна крупная федеральная сеть ретейла. Именно им в первую очередь это и интересно — доставлять товары так же быстро, как и обычные курьеры по городу.
К примеру, за счет их разработок Иннополис стал первым в мире городом, где работает навигация без спутниковых систем. Так как в одном из самых молодых городов России действует экспериментальный правовой режим для обкатки беспилотных систем, летом должны начаться первые испытания воздушных путей.