Более 16 тысяч человек проголосовали за благоустройство в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается всероссийское рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства. Их обновят в следующем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, что нижегородцы могут выбрать общественные территории в 23 муниципальных образованиях, включая Нижний Новгород с присоединенным к нему Кстовским районом. Всего на голосовании представлено 93 общественных пространства.
Программа позволяет жителям сделать вклад в пользу будущего комфорта и преобразить желанное место. Благодаря этому в регионе ежегодно обновляются пространства для отдыха и спорта — с 2019 года в порядок привели уже больше 750 парков, скверов, площадей и 3000 дворов.
В первый день голосования, 21 апреля, за благоустройство общественных пространств проголосовали почти 6 тысяч нижегородцев. Сегодня, 22 апреля, насчитывается уже свыше 16 тысяч голосов.
Для того, чтобы поучаствовать, необходимо зайти на официальный ресурс проекта, нажать на кнопку «Голосовать», после чего авторизоваться через «Госуслуги» и выбрать свое муниципальное образование. Далее нужно выбрать понравившуюся общественную территорию из списка и проголосовать. Голосование пройдет до 12 июня.
