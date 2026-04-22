На 17% увеличилась выработка у нижегородского производителя молочной продукции благодаря федпроекту «Производительность труда»

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками АО «Княгининское молоко» подвели на предприятии итоги внедрения инструментов бережливых технологий в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Компания занимается производством молочной продукции (молоко, творог, масло, кефир, сливки). В качестве пилотного потока был выбран процесс производства сливочного масла. Доля продажи этой продукции в выручке компании составляет 17,9%.
«За полгода работы по проекту эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия тщательно проанализировали работу пилотного участка и внедрили улучшения по трем основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. Например, реорганизовали систему хранения, пересмотрели частоту технических обслуживаний, унифицировали отчетность при анализе общей эффективности оборудования. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку на 17 процентов в выбранном потоке», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 12 сотрудников предприятия, а также подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.
В Нижегородской области инструменты бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют 28 производителей пищевых продуктов, в том числе 10 производителей молока и молочной продукции. Всего участниками федпроекта являются 316 региональных компаний.
Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года — в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».