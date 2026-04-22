На 17% увеличилась выработка у нижегородского производителя молочной продукции благодаря федпроекту «Производительность труда»

«За полгода работы по проекту эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия тщательно проанализировали работу пилотного участка и внедрили улучшения по трем основным проблемам, которые оказывали наибольшее влияние на поток. Например, реорганизовали систему хранения, пересмотрели частоту технических обслуживаний, унифицировали отчетность при анализе общей эффективности оборудования. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку на 17 процентов в выбранном потоке», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.