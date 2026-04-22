Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга «Савушкин продукт»

Полоцкий молочный комбинат, который, кроме прочего, славится своими глазированными сырками с пандой, войдет в состав холдинга «Савушкин продукт». Комбинат до конца 2026 года будет реконструирован, на эти цели направят около 70 миллионов евро.
— Начнем с улицы, водопроводной канализации, потому что надо сразу заменить водопровод, который 40 лет назад здесь положили, и он уже пришел в негодность. Не дожидаясь строительства, мы уже закупаем оборудование, на это затратили из своих средств около 20 миллионов евро, и как только нам освободят площадку, мы будем готовы на ней работать. Хоть завтра, — приводит БелТА слова гендиректора «Савушкина продукта» Александра Савчица.
Как рассказал спикер, на первоначальном этапе полоцкие цеха будут специализироваться на выпуске творожных сырков. Работать будут сразу пять линий, общая производительность в сутки — до 40 тонн. Помимо этого, на реконструированном заводе запустят также две линии по производству рассыпчатого творога.
Александр Савчиц также отметил, что все работы по реконструкции и модернизации Полоцкого молочного комбината планируют завершить до конца 2026 года. Что касается коллектива предприятия, то его сохранят, ряд сотрудников будут переучены для работы на автоматизированных линиях. Сделано это, к слову, будет в собственном учебном центре «Савушкина продукта».