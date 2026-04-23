«Белавиа» отменила рейсы в ОАЭ до 20 мая

У пассажиров отмененных рейсов есть возможность оформления возврата денежных средств по месту приобретения билетов.

Источник: Белавиа / Telegram

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Выполнение регулярных рейсов в Дубай и из Дубая авиакомпанией «Белавиа» приостановлено до 20 мая 2026 года, сообщает сайт компании.

Пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы в ОАЭ, могут оформлять возврат денег по месту приобретения билетов, «Белавиа» приносит извинения за доставленные неудобства, отметили в компании.

Как ранее сообщал Sputnik, 9 марта авиакомпания «Белавиа» на фоне проблем с авиасообщением на Ближнем Востоке приостановила регулярные рейсы в Дубай по 28 марта, потом 18 марта продлила приостановку регулярных рейсов в Дубай по 19 апреля.

До эскалации на Ближнем Востоке белорусский авиаперевозчик выполнял вывозные рейсы из Дубая в Минск. Первый из них состоялся 3 марта. Всего было выполнено восемь таких рейсов, которыми в белорусскую столицу доставили 1865 пассажиров.

Проблемы с авиасообщением в регионе возникли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов, которые Израиль и США нанесли по территории Ирана.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
