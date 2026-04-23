«Белавиа» отменила рейсы в ОАЭ до 20 мая

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Выполнение регулярных рейсов в Дубай и из Дубая авиакомпанией «Белавиа» приостановлено до 20 мая 2026 года, сообщает сайт компании.
Пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы в ОАЭ, могут оформлять возврат денег по месту приобретения билетов, «Белавиа» приносит извинения за доставленные неудобства, отметили в компании.
Как ранее сообщал Sputnik, 9 марта авиакомпания «Белавиа» на фоне проблем с авиасообщением на Ближнем Востоке приостановила регулярные рейсы в Дубай по 28 марта, потом 18 марта продлила приостановку регулярных рейсов в Дубай по 19 апреля.
До эскалации на Ближнем Востоке белорусский авиаперевозчик выполнял вывозные рейсы из Дубая в Минск. Первый из них состоялся 3 марта. Всего было выполнено восемь таких рейсов, которыми в белорусскую столицу доставили 1865 пассажиров.