Посевная кампания началась в 18 районах Башкирии

К 22 апреля посевная стартовала в 18 районах региона. Работы проведены на площади 7,1 тысячи гектаров. В основном сеют зерновые и зернобобовые культуры. Пока посеяно 1,2 тыс. га пшеницы, 1,3 тыс. га — ячменя, более 1,9 тыс. га — овса. В ряде хозяйств начали сев зернобобовых и масличных культур. Активной работой на севе отличаются растениеводы Стерлитамакского, Мелеузовского и Зианчуринского районов.