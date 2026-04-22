Минэк сообщил о замедлении годовой инфляции в России до 5,7%

Источник: РБК

Годовая инфляция в России на 20 апреля зафиксирована на уровне 5,77%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации Минэкономразвития. По данным на 13 апреля она составила 5,86%.

При отсчете от недельной динамики, которую использует ЦБ, годовая инфляция замедлилась до 5,68% с 5,77% на 13 апреля.

Как сообщили в Минэономразвития, за неделю с 14 по 20 апреля 2026 года потребительские цены практически не изменились, рост составил 0,01%

В сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,04%. Плодоовощная продукция подешевела на 0,9%, в частности, огурцы — на 4,1%, помидоры — на 1,2%, лук — на 0,2%.

Материал дополняется.