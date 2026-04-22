ЦБ повысил курс доллара на 23 апреля почти до 75 рублей

Центральный банк России установил официальный курс доллара на четверг 23 апреля на уровне 74,9995 рубля. Евро теперь стоит 87,9733 рубля, китайский юань — 10,9931 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Днем ранее, 22 апреля, доллар находился на отметке 74,5897 рубля, евро — 87,7659 рубля, юань — 10,9451 рубля. Таким образом, американская валюта подорожала на 41 копейку, европейская — на 21 копейку, а китайская — почти на 5 копеек.
Ранее KP.RU писал, что 21 апреля курс доллара впервые за три года упал ниже 75 рублей, опустившись до 74,59 рубля. Тогда же снизились евро и юань. Такого значения американской валюты по отношению к рублю не было с 1 марта 2023 года.
На этом фоне глава ВТБ Андрей Костин усомнился в заметном ослаблении рубля в ближайшие годы. По его словам, российская валюта в среднесрочной перспективе, скорее всего, останется стабильной, а сценарий резкого падения курса маловероятен. При этом он признал, что текущий курс рубля выглядит излишне крепким, что невыгодно ни экспортерам, ни бюджету.