ЦБ повысил курс доллара на 23 апреля почти до 75 рублей

На этом фоне глава ВТБ Андрей Костин усомнился в заметном ослаблении рубля в ближайшие годы. По его словам, российская валюта в среднесрочной перспективе, скорее всего, останется стабильной, а сценарий резкого падения курса маловероятен. При этом он признал, что текущий курс рубля выглядит излишне крепким, что невыгодно ни экспортерам, ни бюджету.