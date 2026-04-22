Минэнерго: Аграрии обеспечены достаточным объемом ГСМ для весенних полевых работ

Как писал сайт KP.RU, ранее кабмин запретил на экспорт бензина для производителей до 31 июля. По данным правительства, ограничения распространяются на непосредственных производителей нефтепродуктов. Решение принято для стабилизации внутреннего рынка на фоне высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных работ, а также роста мировых цен на нефть.