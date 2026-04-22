Минэнерго: Аграрии обеспечены достаточным объемом ГСМ для весенних полевых работ

Отечественные аграрии имеют достаточный объемом горюче-смазочных материалов (ГСМ) для проведения весенних полевых работ. Об этом сообщило Министерство энергетики РФ.
«В целях стабильного прохождения сезонных полевых работ сформирован необходимый запас топлива, что позволяет обеспечить проведение аграрной кампании в штатном режиме», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, внутренний рынок в полном объеме обеспечен всеми видами топлива, включая автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.
Как писал сайт KP.RU, ранее кабмин запретил на экспорт бензина для производителей до 31 июля. По данным правительства, ограничения распространяются на непосредственных производителей нефтепродуктов. Решение принято для стабилизации внутреннего рынка на фоне высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных работ, а также роста мировых цен на нефть.