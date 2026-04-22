Минэкономразвития: в РФ годовая инфляция зафиксирована на уровне 5,77%

В России годовая инфляция в период с 14 по 20 апреля зафиксирована на уровне 5,77%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации от Минэкономразвития РФ.
В ведомстве отметили, что на неделе с 14 по 20 апреля цены практически не изменились (0,01%). На продовольственные товары цены снизились на 0,04%. Ускорилось удешевление плодоовощной продукции до 0,9%, на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,04%.
Среди непродовольственных товаров рост цен околонулевой (0,04%), в секторе наблюдаемых услуг цены изменились на 0,09%.
Как писал сайт KP.RU, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России закрепилась на уровне меньше 6% в годовом выражении. Глава государства подчеркнул, что безработица в стране в начале 2026 года оставалась низкой. Президент отметил, что устойчивый рост экономики России должен происходить при замедлении инфляции. Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, напомнил российский лидер.