Новые правила перевода земель сельхозназначения вступили в силу на Кубани

На Кубани изменили правила перевода земель сельхозназначения. Теперь для перевода таких земель в другие категории потребуется согласование с Министерством сельского хозяйства РФ и региональными властями. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края.
Это изменение в федеральном законодательстве требует нового подхода к принятию таких решений. Теперь в процессе участвуют не только высшие должностные лица, но и уполномоченные органы власти субъекта РФ, законодательные органы и Минсельхоз РФ. Об этом сообщил руководитель департамента имущественных отношений Краснодарского края Александр Шеин.
Новый закон передает эти полномочия Законодательному собранию края, губернатору и департаменту имущественных отношений.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что работа по сохранению земель сельхозназначения на Кубани — это не только забота о плодородии, но и создание системы контроля за переводом земель. Это сделает процесс более прозрачным, защитит земли от нецелевого использования и сохранит потенциал для развития агропромышленного комплекса региона.
Ранее власти края планировали исключить значительные площади сельхозземель из границ населенных пунктов. В 2025 году уже были возвращены в оборот тысячи гектаров таких земель.