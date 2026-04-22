Послы ЕС утвердили кредит Киеву в €90 млрд и новый пакет санкций против России

Венгрия и Словакия сняли вето с европейского кредита для Украины. Это произошло после того, как Киев восстановил транзит российской нефти по «Дружбе» — именно из-за его остановки страны блокировали финансирование. В Будапеште назвали открытие трубопровода «прорывом украинской нефтяной блокады» и подчеркнули, что вето было способом защиты национальных интересов. После его отмены кредит сразу согласовали послы стран ЕС, также они одобрили новый пакет санкций против РФ.