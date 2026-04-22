Замглавы Минэкономразвития рассказал, как чиновники сейчас используют ИИ

Сотрудники Минэкономразвития России используют искусственный интеллект для поиска информации в системе электронного документооборота, а также для обработки данных по совещаниям. Об этом в эфире Радио РБК рассказал заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев.
«Первое — это чат-боты, которые позволяют по тому массиву информации, что у нас есть в наших системах электронного документоборота, найти определенную информацию. Второе — это вопросы обработки данных по совещаниям. Действительно, у нас проходит достаточно большое количество мероприятий, совещаний, и вопросы незакрытого характера мы обрабатываем через сервис искусственного интеллекта — забросил, получил саммари встречи и сформировал базовый протокол», — сказал Тюпышев.
Он отметил, что в любом случае результат работы искусственного интеллекта проверяется на предмет адекватности. «Если форма протокола приходит мне на подпись либо министру, естественно, мы все это читаем. И если текст не совпадает с тем, что происходило в рамках того или иного мероприятия, это корректируется. В любом случае, на выходе есть человек, который это все дело проверит, посмотрит с точки зрения правильности, адекватности», — пояснил замминистра.
С внедрением искусственного интеллекта в работу министерства чиновники стали заметно экономить время, добавил Тюпышев. При этом замминистра подчеркнул, что ИИ не может заменить человека: «Относительно госслужбы мы понимаем, что искусственный интеллект используется для нас как инструмент для того, чтобы в дальнейшем человек принимал решение».
Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказывал в прошлом ноябре, что в системе госуправления нейросети применяются, в частности, для прогнозирования хода реализации государственных программ и выявления рисков срыва сроков (точность анализа достигает 96%). Этот инструмент, подчеркнул Григоренко, «изменяет подход чиновников и к планированию, и к исполнению задач».
18 марта Минцифры представило законопроект «Об основах госрегулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ на законодательном уровне устанавливает правила использования ИИ в России.
