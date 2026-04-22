Замглавы Минэка исключил рост безработицы и неравенство из-за ИИ

Искусственный интеллект не приведет к росту безработицы среди населения, уверен заместитель Министра экономического развития России Денис Тюпышев.
«Я в это не верю. Это к вопросу о том, что это надо всех людей, всех сотрудников заменить искусственным интеллектом. Такого не произойдет», — заявил Тюпышев в эфире Радио РБК.
Замминистра подчеркнул, что роста неравенства также не возникнет на фоне активного применения ИИ в работе: «Я считаю, что это миф». В качестве примера Тюпышев привел графический дизайн, отметив, что ранее для выполнения сложных задач нужно было обратиться к высококлассному профессионалу. «Сейчас это может сделать любой человек, который может написать запрос правильный, и он получает ответ. Это может быть не очень хорошо для того специалиста, профессионала, который этим всегда занимался, но это не значит, что он становится менее востребован», — считает он.
Функционал разных инструментов ИИ может отличаться, однако это сравнимо с навыками специалистов, которые отличаются своими преимуществами в выполнении задач. «У кого-то есть какие-то преимущества, у кого-то их нет. И, соответственно, если ты хочешь быть более конкурентоспособным, ты просто их наращиваешь. Так или иначе, это вопрос не неравенства, это вопрос конкуренции», — пояснил Тюпышев Радио РБК.
Искусственный интеллект пока не оказал заметного влияния на рынок труда и не вызовет «апокалипсис рабочих мест», писала Financial Times в начале февраля. Издание обратило внимание, что занятость в интеллектуальных профессиях в США и еврозоне выросла после появления ChatGPT. В то же время генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что искусственный интеллект может создать ситуацию одновременного высокого роста ВВП и высокой безработицы, что, по его словам, станет «характерной особенностью этой технологии». Бизнесмен Илон Маск предложил ввести «универсальный высокий доход в виде чеков», выдаваемых властями, для борьбы с безработицей из-за внедрения ИИ.
Влияние искусственного интеллекта на рынок труда, занятость и образование еще предстоит осознать, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Отказ от использования ИИ и инструментов big data и их бездумное применение могут привести к серьезным последствиям для страны, говорил президент Владимир Путин.
18 марта Минцифры представило законопроект «Об основах госрегулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ на законодательном уровне устанавливает правила использования ИИ в России.
