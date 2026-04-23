Нацбанк заметно опустил курс евро и курс доллара на 23 апреля

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 23 апреля, четверг. В итоге заметно уменьшились курс евро и курс доллара, а курс российского рубля увеличился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 23 апреля, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8108 белорусского рубля, 1 евро — 3,3024 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7505 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 23 апреля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля стал выше в четверг, 24 апреля. Сильнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0233 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0397 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0093 белрубля.
