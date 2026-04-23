СП: по итогам 2025 года социальной помощью были охвачены 657,7 тыс. малоимущих

В отчете Счетной палаты отмечается, что наиболее востребованными и результативными для граждан остаются соцконтракты, заключаемые для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности (ИПД) и ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). «Так, в 2025 году доля соцконтрактов на ИПД выросла по сравнению с 2024 годом с 41,4% до 43,5%, на ЛПХ — с 12% до 12,4%. Всего в 2025 году по этим направлениям было заключено более половины соцконтрактов — 55,9%, или 133,6 тыс. социальных контрактов. На их финансирование приходится основная доля (84,2%) расходов федерального и региональных бюджетов, направляемых на реализацию соцконтрактов», — говорится в материалах.