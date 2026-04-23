СП: по итогам 2025 года социальной помощью были охвачены 657,7 тыс. малоимущих

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. По итогам 2025 года заключили 238,7 тыс. социальных контрактов (СК). При этом социальной помощью были охвачены 657,7 тыс. малоимущих граждан, что на 19% больше уровня 2024 года. Об этом свидетельствуют данные отчета Счетной палаты России о результатах аудита результативности оказания государственной социальной помощи на основании соцконтракта в 2025 году.
«Всего в 2025 году из федерального и консолидированных бюджетов регионов на реализацию этого механизма было направлено 47 млрд рублей. За счет оказанной поддержки, по предварительным данным, заключено 238,7 тыс. соцконтрактов (на 16,6% больше, чем в 2024 году), соцпомощью охвачено 657,7 тыс. малоимущих граждан (на 19% больше показателя 2024 года). По итогам 2025 года 74,8% граждан, реализовавших СК, смогли повысить свои доходы, а 44,4% — вышли из бедности», — говорится в материалах.
В отчете Счетной палаты отмечается, что наиболее востребованными и результативными для граждан остаются соцконтракты, заключаемые для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности (ИПД) и ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). «Так, в 2025 году доля соцконтрактов на ИПД выросла по сравнению с 2024 годом с 41,4% до 43,5%, на ЛПХ — с 12% до 12,4%. Всего в 2025 году по этим направлениям было заключено более половины соцконтрактов — 55,9%, или 133,6 тыс. социальных контрактов. На их финансирование приходится основная доля (84,2%) расходов федерального и региональных бюджетов, направляемых на реализацию соцконтрактов», — говорится в материалах.
При этом вторым по популярности направлением реализации соцконтрактов остается помощь в поиске работы, однако в 2025 году доля соответствующих контрактов снизилась с 35,2 до 32,8% по сравнению с 2024 годом.
Наименее результативным направлением соцконтракта, по мнению Счетной палаты, является оказание помощи в трудной жизненной ситуации. «Такие СК не способствуют повышению занятости граждан и не приводят к устойчивому росту их доходов. При этом их доля остается достаточно высокой — 11,3% от общего количества СК, заключенных в 2025 году. На данное направление в 2025 году израсходовано 2,7 млрд руб.», — отмечает ведомство.
Также в рамках контрольного мероприятия Счетная палата проанализировала на основе данных ФНС РФ результативность более 2 тыс. соцконтрактов на ИПД и ЛПХ, завершенных в 2022—2024 годах в пяти регионах: Кировской, Липецкой, Рязанской, Саратовской областях и Республике Бурятия. Анализ показал, что через год после реализации СК доходы сохраняются в среднем у 65% индивидуальных предпринимателей и 45% граждан, ведущих ЛПХ.
Рекомендации Счетной палаты.
По мнению Счетной палаты России, для дальнейшего повышения экономической и финансовой устойчивости результатов предпринимательской деятельности после завершения СК необходимо проводить более качественную оценку заявок граждан на получение поддержки.
«Как показала проверка, в настоящее время в нормативных правовых актах не установлен типовой алгоритм оценки бизнес-планов и планов развития личного подсобного хозяйства для определения их перспективной финансовой устойчивости, включая анализ конкурентной среды и заявленные показатели доходности», — отметили в ведомстве.
В Счетной палате подчеркнули, что требования к бизнес-планам и планам развития личного подсобного хозяйства разработаны и утверждены только в 46 субъектах РФ, а методики их оценки, предусматривающие анализ конкурентной среды и заявленных показателей доходности — всего в 8 регионах. При этом проверка показала, что в регионах, где проводится оценка бизнес-планов, отмечаются более высокие показатели устойчивости доходов после завершения СК.
Счетная палата по итогам проверки предложила Минтруду России проанализировать принятые в субъектах РФ требования к бизнес-планам и планам развития личного подсобного хозяйства и подготовить для регионов типовую форму методики их оценки.