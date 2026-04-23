ЕС планирует окончательно утвердить кредит Украине на 90 миллиардов евро

Страны ЕС планируют в четверг окончательно утвердить кредит Украине на 90 миллиардов евро.

Источник: Аргументы и факты

Страны Евросоюза готовятся окончательно утвердить кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, который ранее не удавалось согласовать из-за позиции Венгрии. Решение планируется оформить на министерском уровне после завершения всех необходимых процедур.

Будапешт снял свои возражения после того, как вопрос поставок нефти стал продвигаться к урегулированию. Ранее Венгрия и Словакия столкнулись с прекращением транзита по трубопроводу «Дружба», что стало ключевой причиной блокировки финансовой помощи.

В тот же день, когда было достигнуто согласие на уровне представителей стран ЕС, появилась информация о готовности Украины возобновить поставки нефти по этому маршруту. Это совпадение рассматривается как важный фактор, повлиявший на изменение позиции венгерской стороны.

Ранее послы стран Евросоюза одобрили выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро, а также согласовали новый пакет санкций против России. Речь идет о 20-м пакете ограничительных мер.

