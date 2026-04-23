В Госдуме предложили направлять плату за «красивые» номера для авто в госбюджет

Ранее стало известно, что в России прорабатывают новые меры против злоумышленников, которые инсценируют ДТП ради страховых выплат. МВД совместно с Банком России обсуждают методы борьбы с мошенниками, которые устраивают фиктивные аварии. Одним из главных шагов может стать создание единой базы данных, где будут храниться сведения о злоумышленниках. Страховые компании смогут вносить в эту базу информацию о подозрительных инцидентах и признаках мошенничества.