В омском аэропорту повысили стоимость топлива для самолетов

Согласно новым тарифам, выросла стоимость авиакеросина ТС-1 — с середины апреля он стоит 78,7 тысячи рублей за тонну без учета НДС, что на 6 тысяч рублей больше стоимости, введенной в действие 1 марта 2026 года (+8,25%).
Как уже сообщал «СуперОмск», ранее выросли цены на некоторые другие услуги в омском аэропорту. В частности, обеспечение заправки воздушного судна авиационным топливом стало стоить 3 081,053 рубля за тонну без учета НДС; хранение авиационного топлива перевозчика обойдется в 114,49 ₽/т за 24 часа.
Не исключено, что повышение тарифов отразится на ценах на авиабилеты.