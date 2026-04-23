В омском аэропорту повысили стоимость топлива для самолетов

Как обратил внимание «СуперОмск», ООО «Топливо-заправочный комплекс Омск (Центральный)» с 16 апреля 2026 года обновило прейскурант на услуги в аэропорту.

Согласно новым тарифам, выросла стоимость авиакеросина ТС-1 — с середины апреля он стоит 78,7 тысячи рублей за тонну без учета НДС, что на 6 тысяч рублей больше стоимости, введенной в действие 1 марта 2026 года (+8,25%).

Как уже сообщал «СуперОмск», ранее выросли цены на некоторые другие услуги в омском аэропорту. В частности, обеспечение заправки воздушного судна авиационным топливом стало стоить 3 081,053 рубля за тонну без учета НДС; хранение авиационного топлива перевозчика обойдется в 114,49 ₽/т за 24 часа.

Не исключено, что повышение тарифов отразится на ценах на авиабилеты.