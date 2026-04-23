Евростат: госдолг Италии и Франции превысил 3 триллиона евро

Италия стала второй страной Евросоюза после Франции, чей государственный долг превысил отметку в три триллиона евро. За 2025 год он увеличился более чем на сто миллиардов и достиг примерно 3,1 триллиона евро, тогда как у Франции этот показатель превысил 3,5 триллиона, а у Германии приблизился к 2,8 триллиона после значительного роста.
В целом по Евросоюзу наблюдается увеличение долговой нагрузки: соотношение государственного долга к ВВП выросло с 80,7% в 2024 году до 81,7% в 2025 году. Это свидетельствует о продолжающемся росте заимствований на фоне экономических вызовов.
Среди стран ЕС наибольший уровень долговой нагрузки по отношению к ВВП зафиксирован в Греции, за ней следует Италия с показателем свыше 137%. Далее в списке идут Франция, Бельгия и Испания, где этот показатель также превышает 100%.
Ранее Украина договорилась с группой международных кредиторов об отсрочке выплат по государственному долгу.