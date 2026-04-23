Евростат: госдолг Италии и Франции превысил 3 триллиона евро

Италия стала второй страной Евросоюза после Франции, чей государственный долг превысил отметку в три триллиона евро. За 2025 год он увеличился более чем на сто миллиардов и достиг примерно 3,1 триллиона евро, тогда как у Франции этот показатель превысил 3,5 триллиона, а у Германии приблизился к 2,8 триллиона после значительного роста.