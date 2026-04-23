В России назвали условия для снижения ключевой ставки до 10%

Степашин допустил снижение ключевой ставки до 10% к концу года.

Источник: Комсомольская правда

Ключевая ставка в России может быть снижена до 10% при условии, что инфляцию удастся удержать на уровне 5−6% в течение года. Об этом сообщил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью ТАСС.

«Надеемся все-таки на ставку рефинансирования. Моя точка зрения: если мы к концу года будем иметь 5−6% инфляцию, то ставка должна быть не больше 10%. По-моему, это очевидно», — сказал российский политик.

Напомним, 20 марта Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 15% годовых. В регуляторе отметили, что к концу 2026 года она может опуститься до 12% годовых.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предположил, что ключевая ставка может снизиться до однозначного уровня к 2027 году. Он уточнил, что в ближайшие годы ставка будет постепенно снижаться. По его словам, ее средний уровень в 2027 году может составить 8−9%.

Узнать больше по теме
Андрей Костин: биография главы ВТБ, известные скандалы с его участием
Российский банкир, общественный деятель, председатель и президент одного из крупнейших отечественных банков. За годы работы в ВТБ Андрей Костин не единожды сталкивался с критикой и скандалами. Рассмотрим их и его биографию детальнее.
Читать дальше