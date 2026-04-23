В России назвали условия для снижения ключевой ставки до 10%

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предположил, что ключевая ставка может снизиться до однозначного уровня к 2027 году. Он уточнил, что в ближайшие годы ставка будет постепенно снижаться. По его словам, ее средний уровень в 2027 году может составить 8−9%.