CBS: в офисе МВБ США из-за шатдауна закончились бумага и скрепки

По информации телеканала, сотрудникам приходится переворачивать старые документы и печатать на чистой стороне.

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудники штаб-квартиры Министерства внутренней безопасности (МВБ) США жалуются на дефицит канцелярских принадлежностей в связи с частичным шатдауном, который длится уже более двух месяцев. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в ведомстве.

По их информации, сотрудники вынуждены повторно использовать бумагу для принтера, переворачивая старые документы и печатая на чистой стороне. Рабочие на складах также сообщили, что в офисе полностью закончились скрепки и в скором времени исчерпаются запасы чернил для принтеров.

Представитель министерства, пожелавший остаться анонимным, сказал CBS, что почти все партнеры, от компаний по кибербезопасности до поставщиков туалетной бумаги, отказались от дальнейшей работы с МВБ из-за риска не получить оплату на фоне проблем с финансированием ведомства.

Ранее глава министерства Маркуэйн Маллин заявил телеканалу Fox News, что МВБ может перестать выплачивать зарплаты своим сотрудникам уже в начале мая из-за нехватки средств, вызванной неспособностью Конгресса США согласовать бюджет ведомства.

14 февраля МВБ США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Представители Демократической партии добиваются пересмотра законопроекта о выделении средств этому министерству в связи с тем, что ранее в ходе операции против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудники силовых ведомств застрелили двух граждан США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше