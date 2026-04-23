CBS: в офисе МВБ США из-за шатдауна закончились бумага и скрепки

По их информации, сотрудники вынуждены повторно использовать бумагу для принтера, переворачивая старые документы и печатая на чистой стороне. Рабочие на складах также сообщили, что в офисе полностью закончились скрепки и в скором времени исчерпаются запасы чернил для принтеров.
Представитель министерства, пожелавший остаться анонимным, сказал CBS, что почти все партнеры, от компаний по кибербезопасности до поставщиков туалетной бумаги, отказались от дальнейшей работы с МВБ из-за риска не получить оплату на фоне проблем с финансированием ведомства.
Ранее глава министерства Маркуэйн Маллин заявил телеканалу Fox News, что МВБ может перестать выплачивать зарплаты своим сотрудникам уже в начале мая из-за нехватки средств, вызванной неспособностью Конгресса США согласовать бюджет ведомства.
14 февраля МВБ США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования. Представители Демократической партии добиваются пересмотра законопроекта о выделении средств этому министерству в связи с тем, что ранее в ходе операции против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудники силовых ведомств застрелили двух граждан США.