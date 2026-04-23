Образование Приморья потеряло 898 млн — школы и детсады в Уссурийске отложили до 2028 года

Государственная программа «Развитие образования Приморского края» лишилась почти 898,1 миллиона рублей по итогам апрельской корректировки краевого бюджета. Основной удар пришёлся на новое строительство — с четырёх крупных объектов в Уссурийске и Надеждинском районе сняли в общей сложности 824,6 миллиона рублей. Деньги обещают вернуть, но не раньше 2027−2028 годов.
В пояснительной записке к принятому законопроекту детально расписано, какие именно стройки «заморозили» и на какой срок. В Уссурийске пострадали сразу три объекта. Со школы по улице Выгонная, 16 сняли ровно 200 миллионов рублей — эти средства перенесены на 2028 год. Ещё 300 миллионов забрали у двух детских садов: один на той же Выгонной, 20, второй на улице Московской (на 220 мест). Оба садика также отложены до 2028 года.
В Надеждинском муниципальном районе под сокращение попал масштабный образовательный центр на 1750 мест, который должен был включать школу на 1100 учеников и детский сад на 650 малышей. С этого проекта сняли 324,6 миллиона рублей, перенеся их на 2027 год.
Помимо переноса крупных строек, из программы образования ушли десятки миллионов рублей по другим статьям. Основные сокращения выглядят так:
92 млн рублей — экономия на капитальном ремонте школ и детских садов. Подрядчики согласились работать дешевле, и сэкономленные деньги перебросили на другие нужды. Из них 78,5 млн пришлось на школы, ещё 13,6 млн — на дошкольные учреждения;
15,6 млн рублей — субсидия АНО «Школа 21. Приморье». Деньги перенаправлены на ремонт подъездных путей к этой же организации;
15,5 млн рублей — гранты вузам и институтам Дальневосточного отделения РАН на научные проекты. Конкурс Российского научного фонда отменили, поэтому и деньги сняли.
Несмотря на масштабные сокращения, некоторые направления всё же получили дополнительное финансирование. Самая заметная прибавка — 28,7 миллиона рублей — направлена на культурно-патриотическое воспитание детей и капитальный ремонт образовательных учреждений. Ещё 21,3 миллиона выделено на проведение чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских олимпиад, развитие корпоративного университета и оснащение учреждений системами видеонаблюдения. Почти 10 миллионов рублей добавлено АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» на обеспечение уставной деятельности, и 259 тысяч рублей пойдёт на поддержку студентов, заключивших договоры о целевом обучении.
Резервный фонд правительства края пополнился на 2,27 млрд рублей.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, апрельская корректировка краевого бюджета в целом не изменила его основных параметров, но привела к масштабному перераспределению внутри расходной части. Помимо образования, существенные сокращения затронули дорожное хозяйство и здравоохранение, тогда как дополнительные средства получили ЖКХ, экология, «Цифровое общество» и резервный фонд правительства для помощи участникам СВО.