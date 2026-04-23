Образование Приморья потеряло 898 млн — школы и детсады в Уссурийске отложили до 2028 года

В пояснительной записке к принятому законопроекту детально расписано, какие именно стройки «заморозили» и на какой срок. В Уссурийске пострадали сразу три объекта. Со школы по улице Выгонная, 16 сняли ровно 200 миллионов рублей — эти средства перенесены на 2028 год. Ещё 300 миллионов забрали у двух детских садов: один на той же Выгонной, 20, второй на улице Московской (на 220 мест). Оба садика также отложены до 2028 года.