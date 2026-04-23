ОКБ: количество льготных ипотечных кредитов в марте выросло на 28%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Количество выданных льготных ипотечных кредитов в марте 2026 года увеличилось на 28% по сравнению с февралем и составило 29,77 тыс. (в феврале — 23,29 тыс.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 16% (в 2025 году — 35,64 тыс.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По данным ОКБ, общий объем кредитов на покупку жилья с господдержкой в марте вырос на 32% относительно февраля и составил 176,48 млрд рублей (в феврале — 134 млрд рублей). При этом этот показатель снизился на 14% по сравнению с мартом 2025 года (в 2025 году — 205,81 млрд рублей).
Средняя сумма льготного ипотечного кредита в марте составила 5,93 млн рублей. В феврале этот показатель был равен 5,75 млн рублей, в марте 2025 года — 5,77 млн рублей. Средний срок льготной ипотеки в марте вырос до 315 месяцев. В феврале он был равен 311 месяцам, в марте 2025 года — 324 месяцам.
За первый квартал 2026 года россияне оформили 111,73 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 653,12 млрд рублей. Среднемесячный объем выдач составил 217,71 млрд рублей. По сравнению с четвертым кварталом 2025 года количество и объем льготных ипотечных кредитов сократились на 54%: с октября по декабрь 2025 года было выдано 245,11 тыс. ипотек с господдержкой на 1,42 трлн рублей, в среднем за месяц — на 472,3 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом 2025 года количество выданных кредитов в сегменте выросло на 31%, объем — на 34%: в январе-марте — 84,99 тыс. на 485,87 млрд рублей, в среднем за месяц — на 161,96 млрд рублей.
В топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в марте вошли: Москва — 2,22 тыс. кредитов на 19,68 млрд рублей, Московская обл. — 1,62 тыс. кредитов на 13,03 млрд рублей, Санкт-Петербург — 1,30 тыс. кредитов на 9,77 млрд рублей, Свердловская обл. — 1,06 тыс. кредитов на 5,66 млрд рублей, Краснодарский край — 986 кредитов на 5,59 млрд рублей.
Самые крупные льготные ипотечные кредиты в марте выдавали жителям Москвы — в среднем 8,88 млн рублей, Московской области — 8,04 млн рублей и Санкт-Петербурга — 7,54 млн рублей.