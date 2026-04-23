ОКБ: количество льготных ипотечных кредитов в марте выросло на 28%

За первый квартал 2026 года россияне оформили 111,73 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 653,12 млрд рублей. Среднемесячный объем выдач составил 217,71 млрд рублей. По сравнению с четвертым кварталом 2025 года количество и объем льготных ипотечных кредитов сократились на 54%: с октября по декабрь 2025 года было выдано 245,11 тыс. ипотек с господдержкой на 1,42 трлн рублей, в среднем за месяц — на 472,3 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом 2025 года количество выданных кредитов в сегменте выросло на 31%, объем — на 34%: в январе-марте — 84,99 тыс. на 485,87 млрд рублей, в среднем за месяц — на 161,96 млрд рублей.