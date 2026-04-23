Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Forbes: Мордашов возглавил рейтинг миллиардеров России

Вторую строчку занял глава «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге 155 миллиардеров России в 2026 году. Список опубликован на сайте издания.

По данным журнала, первое место с большим отрывом занял Алексей Мордашов, председатель совета директоров и основной акционер «Северстали». Его состояние оценивается в $37 млрд.

Вторую строчку рейтинга в списке занял глава «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его капитал оценивается в $29,7 млрд.

На третьем месте оказался Вагит Алекперов, основатель нефтяной компании «Лукойл». Состояние предпринимателя выросло до $29,5 млрд.

В пятерку российских миллиардеров также вошли: глава «Новатэка» Леонид Михельсон и его семья ($28,3 млрд), Сулейман Керимов и семья ($25,7 млрд).

Совокупное состояние российских миллиардеров, по данным Forbes, выросло до рекордных $696,5 млрд.

Узнать больше по теме
Биография Владимира Потанина
Крупный предприниматель и государственный деятель, Владимир Потанин — один из ключевых представителей крупного бизнеса постсоветской России. Он известен как многолетний участник процессов приватизации, корпоративного управления и развития металлургической отрасли. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше