Forbes: Мордашов возглавил рейтинг миллиардеров России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге 155 миллиардеров России в 2026 году. Список опубликован на сайте издания.
По данным журнала, первое место с большим отрывом занял Алексей Мордашов, председатель совета директоров и основной акционер «Северстали». Его состояние оценивается в $37 млрд.
Вторую строчку рейтинга в списке занял глава «Интерроса», президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его капитал оценивается в $29,7 млрд.
На третьем месте оказался Вагит Алекперов, основатель нефтяной компании «Лукойл». Состояние предпринимателя выросло до $29,5 млрд.
В пятерку российских миллиардеров также вошли: глава «Новатэка» Леонид Михельсон и его семья ($28,3 млрд), Сулейман Керимов и семья ($25,7 млрд).
Совокупное состояние российских миллиардеров, по данным Forbes, выросло до рекордных $696,5 млрд.