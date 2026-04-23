Японский индекс Nikkei обновил исторический максимум

На открытии ключевой индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, прибавил около 1% и впервые в своей истории поднялся выше отметки в 60 тыс. пунктов. Рост на ТФБ продолжается уже четвертый день подряд — местные аналитики связывают это с позитивными ожиданиями инвесторов по поводу потенциальной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.