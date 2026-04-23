Дмитрий Демешин потребовал законодательно закрепить соцнагрузку застройщиков

В правительстве Хабаровского края всерьез обеспокоились тем, что жилые кварталы растут, а обещанные застройщиками идущие в комплекте школы и поликлиники остаются исключительно в проектах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», губернатор Дмитрий Демешин назвал ситуацию с социальной инфраструктурой «ручным режимом» и поручил разработать единые правовые нормы для всех девелоперов.
Первоначальное внедрение механизма комплексного развития территорий (КРТ) в Москве 15 лет назад сопровождалось обоснованной критикой жителей. В ходе дальнейшей реализации все замечания были учтены, что позволило системе эффективно работать в интересах граждан. Губернатор Хабаровского края усилил этот подход, введя требование к застройщикам — при реализации проектов КРТ в районах с высокой плотностью населения и дефицитом социальной инфраструктуры возводить объекты образования и здравоохранения за собственные средства. Это обеспечивает решение двух задач: модернизацию жилищного фонда и создание социальной инфраструктуры, востребованной населением.
— Программы КРТ должны сочетать выгоду для бизнеса и удобства для людей, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В Хабаровском крае в настоящий момент система комплексного развития территорий набирает обороты: сегодня заключено 43 соглашения, градостроительный потенциал превышает 3,8 млн кв. метров жилья.
Министр строительства края Александр Мелихов доложил, что социальные обязательства в договорах все же появляются. В рамках КРТ уже предусмотрено строительство шести детских садов, помещений для первичной медицинской помощи и долгожданной школы на 1100 мест в микрорайоне «Строитель». Кроме того, инвестор «Хабаровск-Сити» взял на себя расселение 50 аварийных домов и возведение поликлиники на 600 мест.
Однако председатель Закдумы Хабаровского края Николай Шевцов обратил внимание на диспропорцию: на 43 договора КРТ запланировано всего 13 соцобъектов. Раньше, признали в кабмине, такие обязательства в контракты зачастую просто не закладывали.
Губернатор заявил, что нужен системный подход, а не точечные договоренности:
— Люди должны видеть школы, детсады, поликлиники, решения по развязкам. Мы должны проанализировать нормативно-правовое регулирование и сделать единые правила для всех. Должна быть норма, и она должна действовать, — заявил Дмитрий Демешин.
Главный федеральный инспектор Василий Нагибин предложил активнее возвращать в оборот заброшенные участки для социального строительства. По его словам, новые кварталы лишь усугубляют перегрузку существующих школ и больниц.
Дмитрий Демешин признал, что проблема копилась десятилетиями, и «щелчком пальца за год ее не решить». Тем не менее край уже планирует построить девять детских садов — такого масштаба в регионе не было давно. При этом финансовая нагрузка на бюджет значительно превышает федеральное софинансирование.
В качестве оперативных мер губернатор поручил правовому департаменту усилить контроль за земельными участками под застройку, а главам муниципалитетов — активнее выявлять территории под соцобъекты. В случае необходимости регион готов изымать неиспользуемые участки и строить на них школы и детские сады.