Миронов предложил обнулить ставку ипотеки для многодетных семей

По мнению председателя партии «Справедливая Россия», если люди до 35 лет «решились на троих и более детей, они не должны ничего переплачивать».

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ставка семейной ипотеки для молодых многодетных семей должны быть обнулена, считает председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что наиболее приемлемый вариант модернизации семейной ипотеки выберут по итогам соцопроса до 1 июля.

«Для молодых многодетных семей, где возраст родителей до 35 лет, мы предлагаем ставку обнулить. Если люди в молодом возрасте решились на троих и более детей, они не должны ничего переплачивать», — сказал Миронов ТАСС.

Он добавил, что партия против любого повышения ставки. По мнению депутата, ставка семейной ипотеки должна быть дифференцированной в зависимости от количества детей — 6% для детей с одним ребенком, 4% — для семей с двумя детьми, 2% — с тремя детьми. Предложения были направлены в правительство РФ.

«Такие изменения в семейной программе действительно будут работать на рождаемость. Надеюсь, что правительство учтет их в своих опросах и решениях», — подчеркнул Миронов.