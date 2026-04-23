Миронов предложил обнулить ставку ипотеки для многодетных семей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ставка семейной ипотеки для молодых многодетных семей должны быть обнулена, считает председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что наиболее приемлемый вариант модернизации семейной ипотеки выберут по итогам соцопроса до 1 июля.
«Для молодых многодетных семей, где возраст родителей до 35 лет, мы предлагаем ставку обнулить. Если люди в молодом возрасте решились на троих и более детей, они не должны ничего переплачивать», — сказал Миронов ТАСС.
Он добавил, что партия против любого повышения ставки. По мнению депутата, ставка семейной ипотеки должна быть дифференцированной в зависимости от количества детей — 6% для детей с одним ребенком, 4% — для семей с двумя детьми, 2% — с тремя детьми. Предложения были направлены в правительство РФ.
«Такие изменения в семейной программе действительно будут работать на рождаемость. Надеюсь, что правительство учтет их в своих опросах и решениях», — подчеркнул Миронов.