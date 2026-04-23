«Выберу.ру»: 62% россиян планируют сами оплатить поездки на майские праздники

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более половины россиян (62%) планирует оплатить поездки на майские праздники или летний отпуск исключительно за счет личных накоплений. Об этом говорится в опросе финансового маркетплейса «Выберу.ру» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным опроса, 21% респондентов рассчитывает оплатить поездки с помощью кредитных средств или программ рассрочки от туроператоров, а 17% комбинируют накопления и заемные деньги.
29% респондентов планируют поездки на майские праздники, 25% собираются в летний отпуск, еще 18% опрошенных проведут каникулы в своем городе, 16% намерены перенести поездки на осень или зиму, а 12% в принципе не планируют отдыхать в 2026 году.
Среди тех, кто планирует поездки, 48% респондентов закладывает расходы на них в диапазоне от 50 тыс. до 100 тыс. рублей на человека, в 2025 году такой бюджет выбирали 42% опрошенных. Еще 29% готовы потратить более 100 тыс. рублей на одного члена семьи, в 2025 году их доля составляла 30%, а 23% рассчитывают уложиться в сумму до 50 тыс. рублей на человека, в 2025 году таких было 28%.
При этом отказ от поездок в большинстве случаев связан с финансовыми ограничениями: среди тех, кто не планирует отпуск, 72% опрошенных называют основной причиной нехватку средств или перераспределение их на более важные категории, например, здоровье или дорогостоящие покупки, 18% не позволяет отлучиться рабочая нагрузка, еще 10% скованы личными обстоятельствами.
В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.