В импортных креветках во Владивостоке нашли ртуть

Во Владивостоке в Морском рыбном порту Россельхознадзор взял пробы от трех партий импортных креветок общим весом 51 тонна. И отправил на экспертизу в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». Результат шокировал специалистов: во всех образцах превышено содержание ртути. Норматив — не более 0,2 миллиграмма на килограмм, а приборы показали от 0,25 до 0,27 миллиграмма на килограмм. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.