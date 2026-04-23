В импортных креветках во Владивостоке нашли ртуть

Во Владивостоке в Морском рыбном порту Россельхознадзор взял пробы от трех партий импортных креветок общим весом 51 тонна. И отправил на экспертизу в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». Результат шокировал специалистов: во всех образцах превышено содержание ртути. Норматив — не более 0,2 миллиграмма на килограмм, а приборы показали от 0,25 до 0,27 миллиграмма на килограмм. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Ртуть — один из самых опасных токсичных элементов. Она накапливается в организме и не выводится. Хуже того: сварить, пожарить или заморозить креветку, чтобы избавиться от яда, невозможно — никакая кулинарная обработка не поможет. Такую продукцию есть категорически нельзя.
Это не первый случай в 2026 году. Специалисты уже семь раз находили превышение ртути — в конечностях красного краба-стригуна и в креветках. Теперь информация о небезопасной партии внесена в систему «Веста», а Россельхознадзор примет меры.