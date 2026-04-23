«Ведомости»: Сбербанк объединит свои нефинансовые IT-проекты в бренд «Сбер2В»

Новый бренд будет предоставлять коробочные решения для автоматизации процессов, аналитики больших данных, работы с искусственным интеллектом и электронным документооборотом, пишет газета.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сбербанк объединит нефинансовые юрлица компании под новым брендом «Сбер2В» для оптимизации внутренних процессов. Об этом представитель банка сообщил «Ведомостям».

Всего, по данным газеты, в группу компаний войдет более 10 юрлиц банка, занимающихся IT-проектами, среди которых «Сбераналитика», inSales, «Сбер бизнес софт», «Сберкорус», Doma.ai, «Цифровые решения регионов» и другие.

Ожидается, что «Сбер2В» будет предоставлять пользователям коробочные решения для автоматизации процессов, аналитики больших данных, работы с искусственным интеллектом и электронным документооборотом.

Представитель Сбера отметил, что дополнительных инвестиций при реструктуризации не потребовалось. Капитал юрлиц объединили, он составил 6,3 млрд рублей. Генеральным директором нового бренда назначили Леонида Лишневецкого.