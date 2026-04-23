Остановили поток: нефть Казахстана не пойдет в Германию — что случилось

Решение о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» связано с техническими причинами, передают «Вести» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, интересы Казахстана будут обеспечены за счет альтернативных маршрутов.
Ранее в Астане получили неофициальную информацию о невозможности транзита по этому направлению в мае. При этом снижение добычи не планируется: объемы намерены перераспределить.
Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов уточнил, что на май транзит через участок Атырау — Самара в сторону «Дружбы» и далее на завод в Шведте фактически обнуляется. Официальных уведомлений российская сторона, по его словам, не направляла.
Одновременно экспорт по Каспийскому трубопроводному консорциуму продолжается в стабильном режиме.
Накануне Reuters сообщал со ссылкой на источники в отрасли о возможном прекращении поставок с 1 мая. Позднее Дмитрий Песков заявил, что не располагает такой информацией и рекомендовал обращаться в профильные компании.
