Остановили поток: нефть Казахстана не пойдет в Германию — что случилось

Решение о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» связано с техническими причинами, передают «Вести» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, интересы Казахстана будут обеспечены за счет альтернативных маршрутов.

Ранее в Астане получили неофициальную информацию о невозможности транзита по этому направлению в мае. При этом снижение добычи не планируется: объемы намерены перераспределить.

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов уточнил, что на май транзит через участок Атырау — Самара в сторону «Дружбы» и далее на завод в Шведте фактически обнуляется. Официальных уведомлений российская сторона, по его словам, не направляла.

Одновременно экспорт по Каспийскому трубопроводному консорциуму продолжается в стабильном режиме.

Накануне Reuters сообщал со ссылкой на источники в отрасли о возможном прекращении поставок с 1 мая. Позднее Дмитрий Песков заявил, что не располагает такой информацией и рекомендовал обращаться в профильные компании.

Читайте также: Транзит по «Дружбе» под вопросом — Казахстан готовит обходные маршруты.

Узнать больше по теме
«Дружба»: крупнейший нефтепровод Европы и его роль в энергетике
«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше