Огурцы подешевели больше всего среди продовольственных товаров с начала года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Среди исследуемых Росстатом продовольственных товаров свежие огурцы подешевели больше всего с начала 2026 года. По состоянию на 20 апреля, их стоимость снизилась на 6,11%, следует из анализа ТАСС данных статистического ведомства.
На втором месте находятся куры охлажденные и мороженые — их стоимость с начала текущего года снизилась на 3,25%, на третьем — сливочное масло (снижение на 3,15%), на четвертом — рис шлифованный (снижение на 1,46%), на пятом — сметана (снижение на 1,21%).
Также с начала года снизились цены на молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 0,99%, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,89%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 0,4%, творог — на 0,34%.