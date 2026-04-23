В Омске снесут старый тир школы № 44 для строительства нового

Исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин подписал постановление о сносе тира школы номер 44. Здание, расположенное на улице Тюленина в Нефтяниках, имеет площадь в 373 квадратных метра.
Организовать снос, как стало известно порталу Om1 Омск, должна сама школа, она же займётся оформлением итоговых документов.
Судя по всему, старое здание тира демонтируют, чтобы построить на его месте более современное. По крайней мере, Сергей Шелест в апреле 2024 года, оценивая качество работы мецената этой школы Максима Котовского, упоминал, что учащиеся в будущем получат современный стрелковый тир.