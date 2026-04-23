Эксперт Кулябина рассказала, какие меры укрепят позиции перевозчиков РФ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Системные меры государственной поддержки — льготный лизинг и корректировка утильсбора помогут защитить позиции российских перевозчиков и уравнять условия конкуренции с зарубежными, прежде всего китайскими, партнерами. Таким мнением с ТАСС поделилась генеральный директор международной транспортно-логистической компании «Холдинг-финанс брокер» Татьяна Кулябина.
«На рынке международных автоперевозок сегодня есть очевидный разрыв между условиями работы российских и иностранных перевозчиков, прежде всего китайских. Ключевой фактор — стоимость заемных средств, которые необходимы для обновления автопарка и расширения мощностей, а также фискальная нагрузка, утильсбор и прочее. Поэтому без оказания ряда мер поддержки совсем скоро мы можем столкнуться с почти полным вытеснением российских операторов с международных направлений», — сказала она.
Эксперт пояснила, что российские перевозчики вынуждены привлекать финансирование под 20−25% годовых, тогда как китайские — под 3−5% благодаря системной господдержке и сложившейся денежно-кредитной политике. Такой разрыв уже делает невозможной равную конкуренцию на международных маршрутах, где себестоимость перевозки играет решающую роль.
Второй момент, констатировала Кулябина, — это фискальная нагрузка, которая у российских логистических компаний тоже выше: из-за утильсбора, таможенных пошлин и сопутствующих платежей, тогда как китайские компании приобретают технику внутри своей страны по значительно более низким ценам. Кроме того, иностранные перевозчики не платят сборы через систему «Платон». В результате китайцы могут предлагать перевозки по гораздо более низким ценам, не вкладываясь в повышение эффективности и прозрачности логистических цепочек.
Именно поэтому, считает она, для защиты российских перевозчиков нужно не ограничивать конкуренцию или вовсе закрывать доступ для иностранных компаний, а уравнять их в плане издержек и регулирования. В первую очередь, снизить стоимость кредитов через механизмы льготного лизинга и субсидирования процентных ставок на приобретение седельных тягачей, полуприцепов и другого грузового транспорта. Следующим шагом может быть корректировка утильсбора: введение понижающего коэффициента для техники, используемой в международных перевозках. Это позволит снизить входной барьер при покупке техники и частично компенсировать ценовой разрыв между российскими и китайскими компаниями, но для заметного эффекта мера должна быть системной и долгосрочной.
«Похожую ситуацию с вытеснением мы наблюдаем, когда иностранные продавцы захватывают крупные маркетплейсы, где китайские поставщики постепенно “выдавливают” российских продавцов, не за счет цены или качества товара, а только разными условиями для отечественных и иностранных селлеров. В логистике уже сегодня неравные условия для иностранных компаний приводит к сокращению отечественных перевозчиков. В перспективе это может вылиться в рост числа банкротств, сокращение рабочих мест и уменьшение налоговых поступлений в бюджет. Одновременно с этим замедляется обновление автопарка, что делает перевозки небезопасными и неэффективными», — резюмировала эксперт.