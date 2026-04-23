РБК: в России вырос спрос на PlayStation в преддверии выхода GTA VI

По информации издания, продажи консолей в I квартале увеличились на 51%

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Продажи игровых консолей PlayStation в России в I квартале 2026 года увеличились на 51%. Об этом РБК сообщили ретейлеры «М. Видео-Эльдорадо».

Спрос на игровые консоли среди российских потребителей, по данным ретейлеров, вырос на 22%, до 459 тыс. устройств за первый квартал 2026 года. В денежном выражении рынок приставок достигнул 8,6 млрд рублей, прибавив 29%. В 2025 году снижение продаж консолей составляло 20% в штуках и 34% в деньгах за аналогичный период.

По словам Сергея Мезина, руководителя направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М. Видео», рост продаж связан с крупными игровыми релизами. «В 2026 году продажи консолей растут в том числе благодаря выходу ожидаемых игровых релизов, прежде всего GTA VI, который традиционно способен стимулировать обновление консолей и поддержать продажи в премиальном сегменте», — отметил эксперт.

Выход шестой части игровой серии Grand Theft Auto (GTA) запланирован на 19 ноября 2026 года. Пятая часть серии вышла 13 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире (более 185 млн копий). На первом месте — Minecraft (более 300 млн).