РБК: в России вырос спрос на PlayStation в преддверии выхода GTA VI

Спрос на игровые консоли среди российских потребителей, по данным ретейлеров, вырос на 22%, до 459 тыс. устройств за первый квартал 2026 года. В денежном выражении рынок приставок достигнул 8,6 млрд рублей, прибавив 29%. В 2025 году снижение продаж консолей составляло 20% в штуках и 34% в деньгах за аналогичный период.