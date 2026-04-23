Мордашов возглавил рейтинг богатейших миллиардеров из РФ по версии Forbes

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг 155 богатейших бизнесменов России в 2026 году по версии Forbes. Список опубликован на сайте издания.
Состояние Мордашова издание оценивает в 37 млрд долларов. Второе место занял глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин с капиталом в 29,7 млрд долларов.
На третьей позиции оказался основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. По данным издания, его состояние достигло 29,5 млрд долларов.
Ранее KP.RU сообщал, что самым богатым жителем планеты является американский предприниматель Илон Маск. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в 619 млрд долларов. На втором месте оказался сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж с капиталом в 269 млрд долларов.