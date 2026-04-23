Червонец и рубль. Кто и как создавал деньги в России

Первоначально планировалось, что сами доски для печати будут изготовлены в США. Возник вопрос, что изображать на новых банкнотах. В 1859 году первые эскизы банкнот для отправки США были созданы художником-баталистом Николаем Зауервейдом и геральдистом Александром Фадеевым. На них изображались жители Российской империи в народных или исторических одеждах, а на банкнотах в 5, 10, 25 и 100 рублей фигурировали виды российских городов: Москвы, Гельсингфорса (ныне Хельсинки), Варшавы и Санкт-Петербурга соответственно. Характерной особенностью эскизов были надписи не только на русском, но и на польском, грузинском, немецком, шведском, финском и татарском языках. Эскизы в целом оказались неудачными и потребовали переделки, но некоторые концепции (изображения видов городов, надписи на языках народов страны) реализовали в будущем.