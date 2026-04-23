Червонец и рубль. Кто и как создавал деньги в России

На протяжении всей истории Гознак и его предшественник в царской России, Экспедиция заготовления государственных бумаг (ЭЗГБ), имели самое современное типографское оборудование и выпускали, помимо банкнот, почтовые и акцизные марки, гербовые и ценные бумаги с элементами защиты, удостоверения личности, государственные награды. Поэтому к работе над банкнотами всегда привлекались многопрофильные специалисты, которые при проработке эскиза должны были четко представлять, как переводить его на печатные формы. Часто это были не просто художники, но и скульпторы, медальеры, архитекторы и инженеры.
Российская империя.
Впервые бумажные деньги были напечатаны в Российской империи согласно манифесту императрицы Екатерины II от 9 января 1769 года (29 декабря 1768 года по старому стилю). По документу, новая денежная единица, ассигнационный рубль, вводилась из-за того, что «тягость медной монеты, одобряющая ею собственную цену, отягощает ее же и обращение» и что «дальний перевоз всякой монеты многими неудобностями подвержен».
Первые ассигнации имели номинал от 25 до 100 рублей и отличались лаконичным внешним видом: они были отпечатаны черными чернилами на белой бумаге с одной стороны. Помимо номинала, подписей двух сенаторов и банковских управляющих, на банкнотах имелась надпись «Объявляю сей государственной ассигнации платить…», номер серии, а также два тиснения с гербами. С самого начала банкноты были оснащены водяными знаками: надписями «Любовь к отечеству действует к пользе оного» и «Государственная казна», а также гербами царств Московского, Казанского, Сибирского и Астраханского.
Впоследствии были добавлены номиналы в 1, 3, 5, 10 и 200 рублей. Облик ассигнаций с годами менялся, но эти изменения на протяжении полувека после их выпуска оставались незначительными, что, в частности, привело к их массовой подделке французами во время Отечественной войны 1812 года.
В 1818 году в Санкт-Петербурге заработала специальная типография — Экспедиция заготовления государственных бумаг, которая в 1819-м начала выпуск ассигнаций с лучшим уровнем защиты. Тогда же бумажные деньги впервые начали изготавливать с использованием многоцветных сеток, позволявших печатать разные оттенки серого и черного цветов. Но они по-прежнему выглядели как чеки или заполненные бланки.
В ту эпоху банкноты и в целом ценные бумаги с защитными признаками изготавливали примерно как и любую печатную продукцию. На основе эскиза вырезалось медное клише, которое тиражировалось на печатном станке. Первой и основной проблемой являлся быстрый износ медных клише: это было критически важно, банкноты должны были выглядеть максимально одинаково, иначе невозможно выявить подделку.
В 1839 году при участии русского физика и электротехника Бориса Якоби при ЭЗГБ открыли гальванопластическую мастерскую, которая позволила тиражировать сами клише. В дальнейшем появилась задача улучшения защитных признаков, главный путь к ее выполнению лежал через уменьшение размера печатаемых элементов. Но даже самый искусный резчик при изготовлении клише не мог изобразить на них микроскопические детали, а оборудование ЭЗГБ не позволяло их качественно тиражировать. Особенно остро эта проблема встала после окончания Крымской войны 1853−1856 годов. Решить ее удалось лишь в 1860-х годах, после полного технического перевооружения ЭЗГБ.
В июле 1859 года Экспедиция заключила контракт с американской фирмой American Bank Note Company (ABNC) о поставке в Россию современного оборудования для печати бумаг с защитными признаками. Эти станки использовали новый метод сидерографии. Печатание производилось с большим давлением со стальных пластин (досок), на которые гравировалось изображение. Углубленный рисунок закатывался краской, с остальной поверхности же краска удалялась.
Первоначально планировалось, что сами доски для печати будут изготовлены в США. Возник вопрос, что изображать на новых банкнотах. В 1859 году первые эскизы банкнот для отправки США были созданы художником-баталистом Николаем Зауервейдом и геральдистом Александром Фадеевым. На них изображались жители Российской империи в народных или исторических одеждах, а на банкнотах в 5, 10, 25 и 100 рублей фигурировали виды российских городов: Москвы, Гельсингфорса (ныне Хельсинки), Варшавы и Санкт-Петербурга соответственно. Характерной особенностью эскизов были надписи не только на русском, но и на польском, грузинском, немецком, шведском, финском и татарском языках. Эскизы в целом оказались неудачными и потребовали переделки, но некоторые концепции (изображения видов городов, надписи на языках народов страны) реализовали в будущем.
В декабре 1859 года при ЭЗГБ заработала особая комиссия по созданию новых государственных кредитных билетов, для составления новых проектов был приглашен молодой архитектор, действительный член Академии художеств Алексей Дютак. Его эскизы были доработками работ Зауервейда и Фадеева, но с надписями только на русском языке. Летом 1860-го эскизы отправили в США, где с них были оперативно изготовлены доски для металлографической печати. 22 сентября 1860 года пароход «Арктик», следовавший в Санкт-Петербург с машинами для печати банкнот, готовыми досками, затонул у берегов Дании из-за шторма. Погиб один из американских печатников. Груз удалось поднять с девятиметровой глубины, станки подлежали починке, но значительная часть готовых форм пострадала от действия морской воды и не могла быть восстановлена.
Хотя осенью 1861 году из США прибыли новые металлические формы взамен утраченных, печать новых купюр так и не началась: сказалось начало гражданской войны в США, из-за чего почти все американские специалисты вернулись на родину, а также смена руководства русского Министерства финансов в начале 1862-го.
В 1863 году на работу в ЭЗГБ пригласили немецкого инженера Георгия (Георга) Скамони. Он родился в Вюрцбурге, образование получил во Франкфурте-на-Майне и в Лондоне. В 1857 году изобрел способ микроскопической литографии, который произвел революцию в печатании банкнот и в целом бумаги с защитными элементами. Благодаря изобретению резчики получили возможность изготавливать металлические или желатиновые рельефы в удобном для них размере, на котором могли прорисовывать самые мелкие элементы. Затем это изображение фотомеханическим способом масштабировалось, уменьшалось для создания печатной формы. Технология позволила обходиться без помощи США в изготовлении печатных досок. В 1872 году Скамони наградили Ломоносовской премией Академии наук. Он также сделал другие открытия в области воспроизведения гравюр и рисунков.
В 1866 году начался выпуск банкнот нового образца, созданных Дютаком. На их оборотной стороне впервые появились портреты: Дмитрия Донского (5 рублей), царей Михаила Федоровича (10 рублей), Алексея Михайловича (25 рублей), императора Петра I (50 рублей) и императрицы Екатерины II (100 рублей). Параллельно с созданием банкнот Дютак занимался и архитектурной практикой. В 1867—1868 годах по его проекту построили здание школы и дом лютеранской церкви Святой Анны, а также несколько доходных домов.
В 1870 году Дютак выехал на лечение в Швейцарию, где умер. В том же году новым художником в ЭЗГБ поступил академик, профессор Императорской Академии художеств Адольф Шарлемань. К тому времени он был широко известен за свои исторические картины, но по-настоящему народную известность ему принес дизайн атласной карточной колоды. До сих пор на значительной части выпускаемых в России игральных карт изображены валеты, дамы и короли, эскизы которых Шарлемань создал в 1862 году для Карточной фабрики при Императорском воспитательном доме в Санкт-Петербурге.
В 1885 году еще одним художником ЭЗГБ стал архитектор Николай Набоков, выстроивший до этого несколько доходных домов в Санкт-Петербурге. Годом спустя после Набокова на работу в ЭЗГБ был принят изобретатель Иван Орлов, который создал новый метод «орловской печати», позволявшей создавать высокоточные многокрасочные оттиски, которые тогда невозможно было подделать.
Шарлемань и Набоков создали серии банкнот 1886 и 1892 годов, которые были выполнены в популярном тогда «русском стиле». На банкнотах в 5, 10 и 25 рублей образца 1892 года были изображены женщины в традиционных русских нарядах.
В 1895—1899 годах прошла денежная реформа под руководством министра финансов Сергея Витте, после которой выпустили новую серию кредитных билетов. В 1898-м были напечатаны кредитные билеты 100 и 500 рублей, которые отличались большими размерами: 260×122 мм и 275×128 мм соответственно. Над этими банкнотами также работали Шарлемань и Набоков, но некоторые элементы были взяты с эскизов, созданных австрийским художником-гравером Рудольфом Рёсслером. Он сотрудничал с ЭЗГБ в середине 1890-х. Благодаря полученному в России опыту в начале 1900-х он создал вместе с художником Густавом Климтом дизайн банкнот для австро-венгерской кроны.
В 1899 году на работу в ЭЗГБ поступил Рихард Зариньш, уроженец Лифляндской губернии, выпускник Центрального училища им. Штиглица. Художник, возглавлявший в 1899—1919 годах граверно-художественное отделение Экспедиции, создал последние серии банкнот Российской империи, стандартные почтовые марки. В 1900 году он сделал клеймо ЭЗГБ, на котором изображен орел, сжимающий в лапах стилизованные инструменты для печати. С 2016 года образ является корпоративной символикой Гознака.
Советский период.
После Февральской революции Зариньш рисовал банкноты Временного правительства. В феврале 1918 года вышла созданная им первая марка РСФСР — «Рука с мечом, разрубающая цепь». В 1919-м Зариньш уехал в Латвию, где продолжил создавать денежные знаки, также стал соавтором государственного герба этой страны.
После Октябрьской революции ЭЗГБ переименовали в Управление фабрик заготовления государственных бумаг (Гознак), положение о нем было утверждено Наркомфином 6 июля 1919 года. Предприятие было переведено в Москву, впоследствии в его состав включили учреждения в Петрограде, Пензе, Перми и Ростове-на-Дону.
Авторами первых банкнот Советской России и СССР стали Владимир Куприянов и Иван Дубасов. Куприянов поступил на работу в ЭЗГБ еще до революции, а Дубасов был принят в Гознак в 1922 году по итогам открытого конкурса на создание почтовой марки в честь пятилетия революции.
В 1926-м Дубасов стал старшим, а в 1932-м — главным художником Гознака и оставался в этой должности до выхода на пенсию в 1971 году.
В 1922 году, после начала новой экономической политики, в обращение выпустили первые «твердые» деньги — червонцы, которые первоначально были привязаны к золоту и остановили послереволюционную гиперинфляцию. Это были односторонние банкноты без сложного оформления, более напоминавшие векселя. На многих купюрах 1920-х были нанесены гравюры со скульптур, изображавших рабочих и крестьян, авторства скульптора Ивана Шадра (гравером был Перикл Ксидиас).
В 1937 году на банкнотах в 3, 5 и 10 червонцев (30, 50 и 100 рублей) впервые появились портреты основателя советского государства Владимира Ленина. При этом на банкнотах в 1, 3 и 5 рублей 1938 года выпуска были изображены шахтеры, красноармейцы и летчики.
В ходе денежной реформы 1947 года выпустили купюры новой серии, которые по цветам, пропорциям и размерам, а также частично по оформлению соответствовали царским банкнотам. Портрет Ленина фигурировал на денежных знаках в 10, 25, 50 и 100 рублей. На банкноте в 100 рублей появился столичный Кремль. Кроме Дубасова, к работе над банкнотами привлекался 19-летний художник-график Игорь Крылков. В результате реформы 1961 года банкноты стали меньше по размеру, виды Кремля появились на всех купюрах, кроме 1 рубля. Над этим банкнотами работали Дубасов, Сергей Поманский и Юрий Лукьянов.
Современность.
В 1995 году вошла в обращение серия банкнот (1 тыс., 5 тыс., 10 тыс., 50 тыс., 100 тыс., 500 тыс. рублей) с новым оформлением, на которых были изображены Владивосток, Великий Новгород, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва и Архангельск. С 1989 по 2001 год главным художником Гознака был Крылков. При создании банкноты в 100 тыс. рублей (Москва) он использовал снимки Большого театра из фотохроники ТАСС. Характерной чертой этой серии банкнот было использование видоизмененной кириллизированной версии шрифта AdverGothic, который широко применялся в те годы в дизайне.
После деноминации 1 января 1998 года в обращение поступили новые банкноты образца 1997 года. Они повторили дизайн билетов Банка России образца 1995-го, за исключением уменьшения номинала. В 2001 году вышла банкнота в 1 тыс. рублей (с изображением Ярославля). Уже после ухода Крылкова на пенсию, в 2006 году, в обращение вышла купюра в 5 тыс. рублей (Хабаровск), которая была выполнена в заданной художником стилистике. Впоследствии в серию банкнот вносились лишь незначительные изменения: в частности, обновили гравюру Соловецкого монастыря, ввели новые защитные средства.
В 2013 году впервые в России была выпущена памятная банкнота. Купюры номиналом 100 рублей посвятили зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года. В конкурсе на ее оформление принимали участие студенты Института им. Е. И. Репина при Академии художеств РФ. Для реализации выбрали эскиз художника Павла Бушуева. Он занимается оформлением книг, скульптурой, черно-белой графикой. Его работы находятся в Музее Фаберже, частных коллекциях многих стран, в том числе России, Франции, Республики Кореи, США и КНР.
В 2017 году Банк России приступил к выпуску в обращение банкнот новой серии, первыми стали купюры в 200 и 2 тыс. рублей. В 2022-м ЦБ представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, в 2023-м — 5 тыс. рублей, в 2025 — 1 тыс. рублей. Еще не представлен дизайн банкнот для номиналов в 10, 50 и 500 рублей В целях безопасности авторы эскизов этих и последующих банкнот засекречены.
Редакция ТАСС-Досье.