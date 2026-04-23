В РФ появился мобильный ИИ-помощник для анализа видеопотока

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российская компания Netvision разработала мобильного ИИ-помощника, который анализирует видеопоток и отвечает на запросы пользователя для нахождения необходимой информации на видео. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.
«Российский разработчик Netvision создал мобильного помощника, который может анализировать видеопоток и отвечать на голосовые запросы. Разработка уже тестируется заказчиками в мобильном приложении Netvision и скоро будет доступна всем желающим», — рассказали в компании.
Там пояснили, что технология, которая лежит в основе решения, объединяет компьютерное зрение и языковую модель, что дает нейросети «возможность слышать и видеть». ИИ, как пояснили в компании, фиксирует объекты на видео, распознает различные события и может оперативно предоставлять аналитику по голосовому запросу. «Например, по фразе “Покажи мне обстановку на пешеходных переходах” ИИ может вывести на экран приложения все соответствующие видеопотоки с камер на улицах», — добавили в пресс-службе.
По словам генерального директора Netvision Романа Казаченко, создание мобильного ИИ-помощника стало следующим шагом, при этом качество подборки и аналитики видеопотоков остается высоким, как при использовании стационарных решений.
Netvision — российский разработчик и производитель комплексных решений в области интеллектуального видеонаблюдения. Платформа Netvision включена в Единый реестр российского ПО и используется для построения систем безопасности на государственных и коммерческих объектах по всей стране. Netvision и НПО «ВЗОР» входят в консорциум компаний, который создает инфраструктуру для умных и безопасных городов.