Министерство внутренней безопасности США оказалось в сложной ситуации из-за затянувшегося частичного шатдауна, что вынуждает сотрудников экономить даже на самых базовых канцелярских расходах. Ограниченное финансирование стало следствием разногласий вокруг миграционной политики, сообщает телеканал CBS.
Несмотря на частичное одобрение бюджета, некоторые подразделения, включая службы, связанные с границей и миграцией, остались без полноценного финансирования. Это привело к нестандартным решениям внутри ведомства, где сотрудники вынуждены искать способы продолжать работу в условиях дефицита ресурсов.
В результате в офисах наблюдается нехватка элементарных принадлежностей, таких как бумага и расходные материалы для принтеров, а сотрудники пытаются справляться с ситуацией за счёт повторного использования ресурсов. По оценкам источников, ведомство функционирует на пределе своих возможностей.
Ранее сообщалось, что Италия стала второй страной Евросоюза после Франции, чей государственный долг превысил отметку в три триллиона евро. За 2025 год он увеличился более чем на сто миллиардов и достиг примерно 3,1 триллиона евро.