«Экоплант»: 58% россиян покупают жилье из-за красивых картинок в рекламе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Основными факторами, влияющими на выбор квартир в новостройках, для россиян оказались стоимость, расположение и, более чем для половины респондентов, визуализация будущего жилого комплекса, которая предлагается в рекламных материалах. Результаты опроса предоставила ТАСС ГК «Экоплант».
«[По результатам опроса], 58% покупателей квартир в новостройках принимают решение о приобретении жилья, ориентируясь на визуализацию будущего жилого комплекса. Согласно данным исследования, ключевыми факторами выбора жилья остаются цена и локация: на стоимость квартиры обращают внимание 78% респондентов, на расположение объекта — 88%. При этом 35% покупателей учитывают перспективную инфраструктуру района, включая объекты, которые планируются к строительству в будущем», — рассказала представитель компании, уточнив, что можно было выбрать несколько вариантов ответа.
В материалах, предоставленных по итогам опроса, подчеркивается, что результаты исследования показывают: визуальная составляющая проекта, в частности архитектурные рендеры и презентационные материалы, стала одним из значимых факторов, влияющих на решение о покупке квартиры на ранних стадиях строительства. «Как отмечают эксперты, подобная структура спроса отражает высокую долю сделок на этапе строительства и растущую роль девелоперского маркетинга в формировании интереса к проектам», — добавили в компании.
Генеральный директор ГК «Экоплант» Алексей Пучков отметил, что таким образом покупатели все чаще принимают решение о приобретении недвижимости, учитывая не только текущие характеристики объекта, но и его будущий образ. «Спрос на качественную визуализацию и проработанные концепции жилых проектов продолжает расти. Девелоперы все чаще работают с комплексными продуктами, где важной составляющей выбора является образ будущей среды проживания и уникальные предложения продавца», — уточнил он.
Исследование проводилось на платформе VK. В исследовании приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 24 до 55 лет.