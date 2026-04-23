В ГД выступили за общую надбавку пенсий людям с вредными условиями труда

Для авиации тариф таких взносов составляет 14%, для угольной отрасли — 6,7%. Пересмотр проходит четыре раза в год, с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, поэтому сама конструкция действительно связывает выплату с тем, в каком состоянии находится отрасль, и как аккуратно ее компании перечисляют деньги сегодня, пояснил депутат. «Летчики и шахтеры получили отдельную ежемесячную доплату по специальным законам, а многие люди с долгой работой во вредных и тяжелых условиях имеют только право на досрочную страховую пенсию по спискам вредных работ. В этих списках есть подземные работы, горячие цеха, множество тяжелых и опасных производств, но отдельной ежемесячной надбавки по модели летчиков и шахтеров для большинства таких профессий федеральное право сегодня не дает», — констатировал Гаврилов.