В ГД выступили за общую надбавку пенсий людям с вредными условиями труда

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Необходимо ввести общую федеральную профессиональную надбавку к пенсии для людей с длительным подтвержденным стажем во вредных, тяжелых и опасных условиях труда, ее базовую часть логично финансировать на уровне всей пенсионной системы, без привязки к текущим поступлениям одной отрасли, разъяснил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
«С мая у бывших летчиков и части работников угольной промышленности наступает очередной квартальный пересмотр ежемесячной доплаты к пенсии. Эту выплату назначает Социальный фонд по двум специальным федеральным законам, и она идет отдельно от обычной страховой пенсии. Размер считают по формуле, где учитываются стаж, личный заработок, средняя зарплата по стране и сумма дополнительных взносов, фактически поступивших в фонд от работодателей отрасли за предыдущий квартал», — рассказал он.
Для авиации тариф таких взносов составляет 14%, для угольной отрасли — 6,7%. Пересмотр проходит четыре раза в год, с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября, поэтому сама конструкция действительно связывает выплату с тем, в каком состоянии находится отрасль, и как аккуратно ее компании перечисляют деньги сегодня, пояснил депутат. «Летчики и шахтеры получили отдельную ежемесячную доплату по специальным законам, а многие люди с долгой работой во вредных и тяжелых условиях имеют только право на досрочную страховую пенсию по спискам вредных работ. В этих списках есть подземные работы, горячие цеха, множество тяжелых и опасных производств, но отдельной ежемесячной надбавки по модели летчиков и шахтеров для большинства таких профессий федеральное право сегодня не дает», — констатировал Гаврилов.
Если предприятие давно закрыто или ликвидировано, это само по себе не лишает права тех, кто уже подпадает под специальные законы, подчеркнул депутат. «Стаж для летчиков и работников угольной отрасли подтверждается сведениями персонального учета и другими оформленными в установленном порядке материалами. Но бывший работник химкомбината, металлургического завода или иного вредного производства на такую ежемесячную доплату сегодня рассчитывать не может, если его профессия не названа в этих специальных законах», — указал парламентарий.
Исправлять ситуацию стоит через общую федеральную профессиональную надбавку для людей с длительным подтвержденным стажем во вредных, тяжелых и опасных условиях труда, считает Гаврилов. «Базовую часть надбавки логично финансировать на уровне всей пенсионной системы, без привязки к текущим поступлениям одной отрасли. Отраслевые взносы можно сохранить как источник дополнительной суммы сверх общей базы. Для работников ликвидированных предприятий нужен отдельный порядок подтверждения спецстажа через данные персучета, архивы и судебное установление факта работы. Такой подход снял бы зависимость дохода пожилого человека от текущего состояния бывшей отрасли и вернул бы в основу оценки его собственный стаж, профессию и условия труда», — полагает Гаврилов.