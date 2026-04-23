Мировые косметические бренды наращивают объемы поставок на рынок Хайнаня

В стоимостном выражении импорт косметики по каналам беспошлинной торговли за январь-март вырос на 26,2% в годовом выражении и составил 3,4 млрд юаней. На прошедшей в апреле 6-й Китайской международной выставке потребительских товаров (CICE) партия французских кремов, к примеру, была пропущена таможней с упрощенными процедурами, пишет информационный ресурс «Чжунго синьвэньван». Китайская маркировка не была обязательной для представленных на выставке и допущенных к ограниченной продаже иностранных товаров, как и их выборочная проверка.