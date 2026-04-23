Мировые косметические бренды наращивают объемы поставок на рынок Хайнаня

ХАЙКОУ, 23 апреля. /ТАСС/. Объем импорта косметических товаров в свободный торговый порт южной китайской провинции Хайнань в первом квартале составил 5,1 млрд юаней, что на 37,4% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Такие данные публикует таможенная служба города Хайкоу.
В стоимостном выражении импорт косметики по каналам беспошлинной торговли за январь-март вырос на 26,2% в годовом выражении и составил 3,4 млрд юаней. На прошедшей в апреле 6-й Китайской международной выставке потребительских товаров (CICE) партия французских кремов, к примеру, была пропущена таможней с упрощенными процедурами, пишет информационный ресурс «Чжунго синьвэньван». Китайская маркировка не была обязательной для представленных на выставке и допущенных к ограниченной продаже иностранных товаров, как и их выборочная проверка.
Поддержка властями политики беспошлинной торговли делает косметику одним из ключевых сегментов рынка на Хайнане. Как отметил представитель компании Est? e Lauder Мэттью Гроудон, бренд расширяет торговые сети на острове, а новый логистический центр начнет работу во втором квартале. L"Or?al также планирует активное развитие в регионе, привлекая новых клиентов через мероприятия по продвижению бренда и партнерские программы.
